AÜ'de 'Nedir Bu Q Meselesi' semineri

AKDENİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Rektör Danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Taner San'ın sunduğu 'Nedir Bu Q Meselesi?' adlı seminere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İngilizce 'quartile' (çeyrek dilim) kelimesinin karşılığı olan Q kavramının bir anlamda da kalite göstergesi olarak akademik yayınlarda, kişisel ve kurumsal performans göstergelerinde çoklukla kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. San, “Akademik çalışmaların yayımlandığı dergilerin sayılarının sürekli artış gösterdiği bir ortamda kalitenin ölçülmesi gündeme geldi. Dergi sayının artmasıyla Q kavramı ortaya çıktı. Q kavramında ilk çeyrekte yer alan dergiler Q1 sınıfı, 2'nci çeyrekte yer alan dergiler Q2 sınıfı, 3'üncü çeyrekte yer alan dergiler Q3 sınıfı ve son çeyrekteki dergiler ise Q4 sınıfı olarak isimlendirilip değerlendirilmektedir" diye konuştu.