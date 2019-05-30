AÜ'de akademik faaliyetler tartışıldı

SAĞLIK Bilimleri Enstitüsü Konferans Salonu'ndaki konferansın açılış konuşmasını AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal yaptı. Ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyleri ile bilimsel çıktıları arasında yakın bir ilişki bulunduğunu belirten Rektör Ünal; “Bilimsel çıktıların niteliği, ülkelerin ve kurumların bilimsel kapasiteleri ile bilim insanlarının yetkinliklerinin değerlendirilmesinde belirleyici bir faktör haline gelmiştir. Nitelikli bilimsel üretim için bilimsel yayın ve diğer akademik faaliyetlerde izlenen bilimsel süreçler ve etik ilkeler son derece önemlidir" dedi.



Son yıllarda uluslararası literatürde 'predatory' olarak bilinen predator (yağmacı/avcı) akademik faaliyetlerin yaygınlık kazanmasının ciddi bilimsel ve etik sorunlara yol açtığına işaret eden Prof. Dr. Ünal, "Bu tür predator olarak nitelenen akademik faaliyetler bilime ve topluma büyük zarar vermektedir" dedi. Rektör Ünal, konunun öneminden hareketle üniversite olarak predator akademik faaliyetler konusunda tüm birimlerde farkındalık yaratmak adına bilgi paylaşımında bulunma kararı aldıklarını belirtti.



Konferansın konuşmacısı Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan ise bilimsel olmayan predator olarak nitelenen akademik faaliyetlerin özellikleri, bu tip yayınlarının nasıl belirleneceği, bu faaliyetlerin bilim camiasına vermiş olduğu olumsuz etkileri ve bilimsel olmayan bu tip faaliyetlerin nasıl önlenebileceği konusunda sunum yaptı. Konferansı Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden çok sayıda öğretim elemanı izledi.



Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Narin Derin tarafından Prof. Dr. Burhan Özkan'a teşekkür belgesi verildi.