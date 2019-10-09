AÜ'de 9 ayda 96 hasta, kornea nakliyle ışığa kavuştu

AÜ Rektörü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın ekibiyle birlikte başarıyla gerçekleştirdiği kornea nakilleriyle 9 ayda 96 hasta ışığa kavuştu. Nakil için sıra bekleyen çok sayıda hasta olduğunun söyleyen Rektör Ünal, her yıl ortalama 130 hastaya kornea nakli yaptıklarını belirtti. Rektör Ünal, organ naklinin başarıya ulaşabilmesi için vatandaşların duyarlılığının yanı sıra, naklin yapıldığı merkezin donanımlı ve ekibin deneyimli olmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.Tıp dünyasında yaşanan gelişmelerle birlikte birçok hastalığın tedavisinin mümkün hale geldiğini, ancak tıp ne kadar gelişirse gelişsin bazı hastalıkların tedavisinin organ ve doku bağışı olmadan mümkün olmadığını kaydeden Rektör Ünal, şöyle konuştu: "İşte bu noktada organ bağışının önemi ortaya çıkıyor. İnsanlarımız, organ nakli hakkında daha çok bilinçlenmeli ve bağışta bulunma konusunda asla tereddüt etmemeli. Unutmamalıyız ki hepimiz bir gün organ bağışı bekleyen hastalar olabiliriz. Sırf bu düşünceyle bile herkesin organ bağışı konusunda hassas olması gerekir. Üniversite hastanemiz, organ naklinin önemini ülkemizde ilk sahiplenen ve bu konudaki eğitim ve araştırma hizmetlerine öncülük edip bünyesinde gerçekleştirilen multiorgan ve kompozit doku nakilleri ile dünyanın sayılı organ nakil merkezleri arasındadır. Ben de bu hastanenin bir öğretim üyesi olarak göz hastalıkları bölümünden ekip arkadaşlarım ile birlikte kornea nakli gerçekleştiriyorum."