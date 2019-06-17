AÜ'de 6 ayda 135 nakil

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Organ Nakil Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal, merkezde 2018 yılında 236 böbrek ve 56 karaciğer nakli yapıldığını söyledi. Bu yılın 5.5 aylık diliminde 100 böbrek ve 35 karaciğer nakli yapıldığına işaret eden Bilal, yapılan nakiller içinde 7 çocuğun babalarına böbrek, 2 çocuğun ise karaciğer bağışında bulunduğunu belirtti. Bilal, merkezlerinde 2010 yılından bu yana 62 karaciğer hastası ve 63 böbrek hastası babanın çocuklarının bağışladığı organlarla hayata tutunduğunu ifade etti.

BABASINA CAN OLDU

AÜ Organ Nakli Merkezi'ndeki oğuldan babaya en son nakil, 16 Haziran Pazar günü Babalar Günü'nde gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da oturan Üzeyir Memiş (55), ayaklarında şişme ve yüksek tansiyon şikayetleri nedeniyle geçen yıl hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonrasında Memiş'e, kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 3 çocuk babası Üzeyir Memiş'in üç çocuğu da verici olmak için test yaptırdı. Testler sonunda oğlu Mustafa Memiş'in (27) verici olmasına karar verildi. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından yaklaşık 3.5 saat süren operasyon sonunda Üzeyir Memiş'e, oğlu Mustafa Memiş'in bağışladığı böbrek nakledildi. Oğlunun böbreğiyle hayata tutunan Üzeyir Memiş, "Ayağımdaki şişlik ve tansiyon şikayetiyle gittiğim hastaneden kötü bir haberle ayrıldım. Doktorlar yaptıkları muayene ve tetkikler sonunda böbreklerimin bittiğini söyledi. Bu haber beni yıktı. Ancak evlatlarımın özverisiyle yeniden hayat buldum" dedi. Mustafa Memiş de babası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Babalar Günü'nde babasına hayat verdiğini, bu nedenle bağışın ayrı bir önem kazandığını anlatan Memiş, "Babama hediyem oldu. Tüm aile olarak çok mutluyuz. Tüm insanlara örnek olmasını diliyoruz. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz" dedi.