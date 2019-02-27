AÜ, Anadolu Erenlerini araştıracak

AÜ Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Öztürk, merkezin kuruluşuna ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmadığını duyurdu. Merkezin, Türk-İslâm kültürünün ve Tasavvufun ana konularını tespit ederek üzerinde ilmi çalışmalar yapmak amacıyla kurulduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Öztürk, merkezin amaçları ve faaliyet alanları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapacakları çalışmalarla İslâm Tarihi içerisinde ortaya çıkan ve gelişen tasavvuf metafiziğinin öncelikli konularından olan insan-evren-Allah ilişkisini ilmî objektiflik içinde temel kaynaklara dayalı olarak ortaya koymayı hedeflediklerini belirten Öztürk, "Türk İslâm tasavvufunu hazırlayan tarihî, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek Ahmed-i Yesevî'den bu yana Türk-İslâm kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan mutasavvıfları tanıtmak, eserlerini ve fikirlerini ortaya çıkarmak ve yeni nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.

Ahmed-i Yesevî, Muhyiddin İbnü'l-Arabî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî ve diğer Anadolu erenleri ile özellikle Antalya yöresinde yaşayan Abdal Musa, Kaygusuz Abdal, Vâhib-i Ümmî, Eroğlu Nûri, Sinân-ı Ümmî, Niyâzî-i Mısrî, Antalya Mevlevîhânesi postnişinleri, Şeyh Sinan, Şeyh Şücâeddin, Cemâleddîn-i Seydî gibi mutasavvıf düşünürlerin öğretilerindeki ana temalarını araştırmak istediklerini belirten Öztürk, "Gerektiğinde başka resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine giderek merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili çalıştay, panel, sempozyum ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenleyeceğiz. Alana özgü akademik yayınlar kazandıracağız" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Öztürk, Türk-İslâm Tasavvuf Tarihinde yer alan mutasavvıfların kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca ve Ahîlik esnaf teşkilatları, Antalya yöresinde yaşayan Ahî Yusuf, Ahî Kızı gibi ahî büyükleri, vakıf müesseseleri, medreseler ve Antalya Mevlevîhânesi gibi Türk İslâm coğrafyasına damgasını vuran kurum ve kuruluşların yapısını da incelemek istediklerini de dile getirdi.