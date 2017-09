ATSO’dan Kuzey Irak’taki referandum yorumu

IRAK ve Suriye’de Şii Irak Devleti, Şii Suriye Devleti, Sünni Arap Devleti ve Kürt devleti olarak 4 devlet kurulması hedeflenmiştir. Rusya, Türkiye, İran ve Irak bu oyunu bozmaya çalışmaktadır” dedi. Antalya’daki Suriyeli mülteci konusuna da değinen Çetin, tarımda Suriyelilere ihtiyaç görüldüğünü belirterek, “Durumları netleşmeli” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, ATSO binası meclis salonunda gerçekleşti. Eylül ayında gerçekleşen faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, odanın Eylül ayı faaliyetlerinin yanı sıra, Türkiye ve Antalya gündemi ile ilgili konular ele alındı. Kuzey Irak referandumu ile Suriye mülteci konusuna değinen ATSO Başkanı Davut Çetin, referandum sonrası Türkiye’nin tek tavır halinde hareket etmesi gerektiğini belirtirken, Antalya’daki Suriyeli mülteciler konusunda da, tarımda ihtiyaç olarak görüldüğünü ve durumlarının netleşmesi gerektiğini söyledi.

“İki hafta kala ertelenme şık olmadı”

Konuşmasının başında ertelenen oda ve borsa seçimlerini değerlendiren Davut Çetin, “Birkaç gün önce Ankara Ticaret Odası seçimi ertelendi, sonra İstanbul Ticaret Odası seçiminin ertelenmesi söz konusu oldu. En sonunda bütün seçimler 6 ay ertelenmiş oldu. Basında muhtelif nedenler yazıldı. Ne olursa olsun, iki hafta kala böyle bir değişiklik şık olmamıştır. Erteleme sorun yaşanan oda ve borsalarla sınırlı kalmalıdır. Kuralların, geleneklerin bu kadar sık değişmemesi gerekir. Ankara, İstanbul gibi odalar en büyük odalardır, kurumsallaşma süreçlerini bitirmiş olması gereken odalardır. Bizler buranın tapu sahibi değiliz, kurumlarımız şahıslara bağlı değildir. Bir işadamı için bu görevler bu kadar mücadele ve gerilim konusu olmamalıdır. Hepimizin asli işi üretim ve ticarettir” dedi.

Ülke bu çekişmeyi kaldıracak halde değil

Türkiye’nin seçim çekişmesini kaldıracak durumda olmadığını kaydeden Çetin, konuşmasını şöyle konuştu:

“Ülkemizin bu kadar çekişmeyi kaldıracak hali yoktur. İşadamları ekonomide reformlar bekliyor, ülkenin yatırıma, istihdama ihtiyacı var. Koyun can, kasap mal derdinde dedirtmemeliyiz. Hiç birimiz vatanı ben kurtarırım, başkası kurtaramaz deme hakkına sahip değildir. Bu ertelemenin tek bir olumlu yönü olabilir. Komitelerimiz seçim enerjisini birkaç ay sektörel çalışmaya dönüştürürse, çok daha başarılı çalışmalar yapabiliriz. Bunun için sen-ben çekişmesini bir kenara bırakalım ve görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye bakalım. Şahsi çekişmelerle görevlerimizi aksatamayız. Kurumsal sorumlulukla el ele vereceğiz ve birkaç ay seçim konularını unutup birlikte çalışacağız. Antalya’nın bizim seçim işlerimizle zaman kaybetme lüksü yoktur”

“30 yıl önceki harita ciddiye alınmadı”

Kuzey Irak’taki referandum konusuna değinen Çetin, Türkiye için bu gündemin hayati mesele olduğuna dikkat çekerek, herkesin ortak bir tavır içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Konuşması sırasında Kuzey Irak’ın 30 yıl önceki durumunu gösteren Çetin, şöyle konuştu:

“Bu harita 30 yıl önce ciddiye alınmamıştır, fakat arkasından Irak’ta savaş çıkarılmış, Irak bölünmüştür. Sonra İŞİD diye ne olduğu belli olmayan bir örgüt türetilmiş, Suriye’nin bölünmesi planı başlamıştır. Irak ve Suriye’de Şii Irak Devleti, Şii Suriye Devleti, Sünni Arap Devleti ve Kürt devleti olarak 4 devlet kurulması hedeflenmiştir. Şimdi, Rusya, Türkiye, İran ve Irak bu oyunu bozmaya çalışmaktadır, fakat büyük bir mücadele devam etmektedir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, buradan bu haritalara ve planlara boyun eğmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tuzağa düşmeyecektir. Biz birkaç milyonluk bir ülke değiliz, Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletiz. Eğer vatan savunması gerekirse eli silah tutabilen 40-50 milyon kişi çıkar ve bu vatanı savunur. Elbette biz Antalya olarak her zaman dünyada ve bölgemizde barışı savunuruz. Bugün Antalya’ya Irak’tan, İran’dan, her dinden, her milliyetten insan gelip, barış ve huzur içinde tatil yapıyor. Birilerinin harita oyunları için etnik ve mezhebi bölünme tuzağına düşmeyeceğiz. Hükümetin ve muhalefetin bu konuda ortak duruşundan memnuniyet duyuyoruz. Milli uzlaşma işte bu nedenle önemlidir ve her zaman korunmalıdır”

“Suriyeli mültecilerin durumu netleşmelidir”

Son günlerde Antalya’da gündeme gelen Ali Ulvi Büyük Nohutçu cinayeti konusunda soruşturmanın devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Çetin, ormanlık alanda bulunan Atatürk heykeli ile ilgi de olayın kasıtlı olarak yapılabileceğini söyledi. Suriyeli mültecilerle ilgili de konuşan Çetin, “Normalde Antalya’da Suriyelilerin yerleşmesine izin yoktur, fakat tarım sektöründe onların işine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Suriyeli mültecilerin durumları netleştirilmelidir. Küçük küçük olaylar mücadele edilmezse altından kalkamayacağımız büyük olaylara dönüşebilir. Toplu olaylara, Antalya’ya yakışmayan görüntülere meydan verilmemelidir” dedi.

“Kuzey Irak gelişmeleri ekonomide dalgalanma meydana getirdi”

Kuzey Irak gelişmeleri, Almanya seçimi, Amerika’da faiz artışı beklentisinin Türkiye’deki ekonomiyi etkilediğini belirten Çetin, “Son aylarda borsaya ve tahvile döviz girişi olmuş ve rahat bir dönem yaşanmıştır. Son günlerde borsadan bir miktar yabancı sermaye çıkışı olmuştur. Önümüzdeki aylarda dövizde küçük dalgalanmalar devam edecektir. Tüketici güveni nisan ve mayısta yükselmişti, fakat Eylül ayında sert düşüş yaşadık.

Temmuz ayında konut satışları hızlı yükselmişti, Ağustos’ta yavaşlama ortaya çıktı. Kredi faizlerinde yükselme yavaşlatıcı etki yapmaktadır. Bir başka sorun beyaz eşya ve mobilyada vergi indiriminin sona ermesidir. Vergi indirimlerinin etkisinin bitmesi de sektörlerde yavaşlatıcı etki yapacaktır. Artık mobilya, beyaz eşya gibi ürünleri lüks görüp ÖTV veya yüksek KDV uygulaması gözden geçirilmelidir.

Ekonomide güçlü çıpalara ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıl enflasyon ne olacak, kur ne olacak, faizler ne olacak kesin olarak bilinemez, fakat hiç olmazsa Merkez Bankası ne yapacak, Maliye Bakanlığı ne yapacak bunları bilmeliyiz. Çok somut 2023 hedefleri koymalıyız. Artık ekonomik reformların hızlanmasını bekliyoruz. Ödül törenimizde 1927’de kurulan Yüksek İktisat Meclisi’ni örnek verdim. En azından Ekonomik ve Sosyal Konsey aktif hale getirilmelidir ve sanayi 4.0 yatırımlarına devlet öncülük etmelidir” şeklinde konuştu.

Eğitim eleştirisi

Eğitim ve sınav sistemi konusunda da fikirlerini söyleyen Çetin, eğitim reformunun çok kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. “Eğitimde hedef kalite artışı ve fırsat eşitliği olmalıdır” diyen Çetin, şöyle konuştu: “İstanbul’daki, Antalya’daki, Erzurum’daki başarılı bir öğrencinin Robert Koleje girebilme şansı eşit olmalıdır. Üzerinde durulması gereken bir başka konu Türkiye’nin dünyadaki imajı konusudur. Almanya hükümetinin ekonomik yaptırım kararları gibi konulara karşı Türkiye’nin imajını güçlendirecek adımlar gereklidir”

“Irak ve Suriye’deki barış, Türkiye’ye katkı yapar”

Türkiye’nin enerji hatları koridoru olan, İpek Yolu üzerinde, Doğu ve Batı’yı, Kuzey ve Güney’i birbirine bağlayan bir ülke olduğuna dikkat çeken Çetin, Orta Doğu’daki olumlu gelişmelerin Türkiye’ye olumlu yönde katkı yapacağına işaret etti. Çetin, “Irak ve Suriye’de barış olursa Orta Doğu’daki gelişme Türkiye’ye çok katkı yapacaktır. Çin’in İpek Yolu projesi Türkiye’yi güçlendirecektir. Türkiye ekonomisi başarılı işadamlarının, yenilikçi girişimlerin heyecanıyla büyümeye devam etmektedir. En büyük zenginliğimiz insanımızdır. İnsanımıza güvenir, değer verirsek. Birbirimizle ayrışmaz ve sevgiyle birlik olursak Türkiye güçlü bir ülke olacaktır” dedi.

Antalya ekonomisindeki artı ve eksiler

Antalya ekonomisindeki olumlu ve olumsuz verileri değerlendiren Çetin, şu bilgileri verdi: “Turizmde yüzde 66 artışla 8 milyon turisti geçtik, 9 milyonu da geçeriz. İhracatımız yüzde 24 oranında artış göstermiştir. KDV ve ÖTV tahsilatımız Ağustos’ta geçen yıla göre yüzde 10 artmıştır. Karşılıksız çek ve protestolu senetlerde yüzde 40’lar düzeyinde azalma var. Karşılıksız çek oranı yüzde 2’ye düşmüştür. Olumsuz verilere gelecek olursak, konut satışları Temmuz ayında geçen yıla yüzde 42 arttı, fakat Ağustos ayında yüzde 10 düşüş gerçekleşti. 2015 yılına göre Alman turist sayısında 1 milyon, toplam Avrupa pazarında 1 milyon 700 bin civarında kaybımız var. Avrupalı turistte azalma kent merkezindeki turizm ve ticarete olumsuz şekilde yansımaktadır. Antalya’da yatırımlarda geçen yıla göre toparlanma var, ancak önceki yılların gerisindeyiz. Bir tabloda alınan yatırım teşvik belgelerinin hacmini göstermek istiyorum”

“Antalya’da vergilerden sonra kişi başı gelir 19 bin 700 lira"

Antalya’da 2014 yılındaki 3.3 milyar TL’den turizm gelirinden 562 milyona gerilendiğini belirten Çetin, bu yıl sonuna kadar 1.5 milyar TL’ye çıkılabileceğini söyledi. 2016’ya göre yüksek artış olsa da geçmiş senelere dönmenin zor olacağını ifade eden Çetin, Antalya’daki gelir kaybı ve dağılımı ile alakalı bozulmalar meydana geldiğini kaydetti. Çetin, “Dün açıklanan veriye göre bölgemizde ortalama kişi başı harcanabilir gelir, yani vergilerden sonra kalan gelir ortalama 19 bin 700 liradır. İstanbul, Ankara, İzmir’de ise 26 bin TL’dır. TUİK’e göre geçen yıl kişi başı gelirimiz %8 artmıştır. Türkiye’de en düşük gelir artışı olan bölgelerden birisiyiz” dedi.