ATSO’dan “Kay-Sür-Yüz” Organizasyonu

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Beyazdan Maviye Antalya “Kay-Sür-Yüz” Kış Sporları Organizasyonu gerçekleştiriliyor. Antalya’nın kış sporları merkezi Saklıkent'te kayak yarışı ile start alacak mücadele, bisiklet etabı ile devam edecek ve son olarak Konyaaltı'nda yüzme etabı ile tamamlanacak. Sporcular bir kaç saat içinde hem kayak yapıp hem de denize girerken, Antalya'nın aynı anda dört mevsimi yaşatan bu özelliğini dünyaya tanıtacaklar.



TÜRKİYE'DE BİR İLK

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, Antalya Valiliği'nin himayelerinde gerçekleştirilecek organizasyonunun konsepti ile Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Çetin, "Antalya'nın hep konuştuğumuz ama bugüne kadar pek de tanıtamadığımız bir özelliği var. Antalya’da belli dönemlerde, aynı gün içerisinde Toroslar’da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu, Antalya'yı dünyadaki bir çok turizm destinasyonunundan farklı kılan bir özellik. Kay-Sür-Yüz yarışları kentimizin bu özelliğini ön plana çıkaran bir organizasyon olacak. Saklıkent'te kayak ile başlayıp, bisiklet ile devam edecek ve Konyaaltı'nda yüzme yarışıyla tamamlanacak bir spor etkinliği. Duyuruların yapılmasıyla beraber etkinliğe ilgi büyük oldu. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Dünya’nın ünlü sporcularını kentimizde ağırlayacağız" dedi. Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Antalyaspor Yüzme, Kayak, Bisiklet ve Yüzme Federasyonu İl Temsilcilikleri, Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi’nin organizasyona destek verdiğini belirten Çetin, “Tüm Antalyalıları ve kentteki tatilcileri yarışları izlemeye davet ediyorum” diye konuştu.



KAYAK-BİSİKLET-YÜZME

Davut Çetin organizasyonla ilgili şu bilgileri verdi; “9 Şubat 2019 Cumartesi günü kayak, bisiklet ve yüzme üçlü yarışın yapılacağı organizasyon ’te kayak ile başlayıp, bisiklet ile devam edecek ve Konyaaltı’nda yüzme yarışıyla tamamlanacak. Her bir spor kategorisinde 20 kişi yarışacak. Kayılacak mesafe 2,5 kilometre, sürülecek mesafe 45 kilometre, yüzülecek mesafe ise 500 metre olacak.”



START VE YARIŞ GÜZERGAHI: Kayak yarışlarının startı, saat 10.30’da, bisiklet startı saat 12.30’da Saklıkent Kayak pistinden verilecek. Yüzme etabı için de saat 13.45’de Konyaaltı sahili eski 24 nolu plajdan start verilecek.

Yarış güzergahları: Saklıkent Kayak Merkezi, Üşümüş Mevkii, Boyalı Mevkii, Çınar Pınarı Mevkii, Portakal Durağı Mevkii, Doyran Saklı Kent Caddesi, 3300 sokak Gökçam Mahallesi, Çakırlar, Boğa Çayı Caddesi, Akdeniz Bulvarı, eski 24 nolu plaj.

9 Şubat günü, Saklıkent’e çıkış yolları 10.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak. Yarışları izlemek isteyenler bu zaman diliminin dışındaki saatlerde Saklıkent’e gidebilecekler.

Trafiğe Kapalı Yollar: Akdeniz Bulvarı-Eski 24 nolu plaj ile Boğaçay Caddesi arası Liman istikameti gidiş yönü. Boğaçayı Caddesi-Çakırlar Yolu ile Akdeniz Blvarı arası bölünmüş yolun güney istikameti

Çakırlar Yolu-Girne Caddesi arası. Girne Caddesi-Yavuz Selim Caddesi arası. Yavuz Selim Caddesi-Gül Sokak-Karatepe Mahallesi arası ( Karatepe İlkokulu yolu). Gökçam Mahallesi-Doyran Mahallesi Yolu (Gözlemeciler yolu). Saklıkent Yolu-Kayak Merkezi

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2019, 10:22