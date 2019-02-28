ATSO’da Kadın ve Genç Girişimciler Seçimleri Tamamladı

ATSO Başkanı Davut Çetin, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile TOBB Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimlerinin tamamlandığını söyledi. Kurullarda görev alanları tebrik edip başarılar dileyen Başkan Çetin, “kurullarımızdan, bölgemize dönük genç ve kadın girişimci sayısının artması yönünde çalışmalar ve kente değer katacak sosyal sorumluluk projelerine imza atmalarını bekliyoruz. Yeni icra kurullarının devir aldıkları çıtayı daha yukarıya taşımak için var güçleri ile çalışacaklarına inanıyorum. Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Davut Çetin, il seçimlerinin de önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini bildirdi. ATSO Hizmet Binası’nda yapılan seçimlerde, TOBB Antalya İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Asil Üyeliklere şu isimler seçildi: Ahmet Ekelik, Ali Karayel, Alper Tenşi, Ertan Demirezen, Esra Binbaşıoğlu, İbrahim Sargın, Melih Beken, Osman Sert. Yedek üyeliklere ise “Ali Erman Aydın, Ersin Demirdal, Görkem Eldek, Hakan Orak, Murat Doğu, Serkan Gel, Uğur Öncül, Zeynep Esengil” seçildi. TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi asil üyeliklere; Serap Kocaoğlu, Serpil Peker, Mine Bayram Bilgici, Fatma Nuray Atsan, Füsun Çevik Karaman, Fulya Sarman, Özlem Eroğlu, Güldal Siğinç seçilirken, yedek üyeliklere şu isimler seçildi; Münevver Gençtürk, Mine Kestane Hatipoğlu, Olga Eser, Şehnaz Maraba, Fatma Girgin, Saadet Narin, Yeliz Kaya Can, Gülşen Hamursuz.