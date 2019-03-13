ATSO üyesi firmalara konut kredisi imkanı

ATSO Atatürk Konferans Salonu'ndaki toplantıya inşaat ve gayrimenkul sektörü temsilcileri katıldı. Katılımcılara, 0,98 faiz oranlı 'katkı paylı konut kredisi' hakkında bilgi verildi. ATSO yönetim kurulu üyesi Mustafa Ayanoğlu, kendisinin de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek kampanyanın piyasaya olumlu etkisi olacağını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisinin 2018 yılı dördüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 3 küçüldüğünü, inşaat sektöründeki küçülmenin ise yüzde 8,7 olarak açıklandığını kaydeden Ayanoğlu, "Biz, sektör mensupları olarak bu daralmayı zaten piyasada yaşıyorduk. Gözlemlerimiz TUİK rakamlarına da yansımış oldu. Gerçekten de konut sektörü son aylarda özellikle konut kredisi faiz oranlarının yüksek olmasının da etkisiyle zor günler yaşamaktadır" dedi.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR MODEL'

ATSO Başkanı Davut Çetin'in soruna çözüm üretebilmek adına yoğun bir çalışma yaptığını, katkı paylı konut kredisi formülünün geliştirildiğini söyledi. Ziraat Bankası'nın hazırlanan modeli başarılı bulduğunu ve protokol yapıldığına değinen Mustafa Ayanoğlu, "Bu model Türkiye'de ilk olarak bir ilde Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile hayata geçiyor. Örnek bir model. Ziraat Bankası'nın faiz oranlarını biraz daha aşağı seviyelere çekmesiyle bu sistemin uygulanması çok daha kolay hale gelmiştir" dedi.

'EKONOMİ ÇARKLARI DÖNECEK, VATANDAŞ EV SAHİBİ OLACAK'

ATSO ile Ziraat Bankası arasında 1 Mart'ta imzalanan protokol ile de 120 ay vadeli, 0,98 faiz oranlı konut kredisi sisteminin devreye girdiğini anlatan Mustafa Ayanoğlu, "İnanıyorum ki bu kampanya hem ekonominin çarklarının daha güçlü şekilde dönmesine hem de vatandaşlarımızın daha uygun şartlarda ev sahibi olabilmelerine imkân tanıyacaktır" diye konuştu. 30. Grup İnşaat Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Hasan Tunç da konut satışlarının çok durgun olduğu bir dönemde bulunduklarını, bunu canlandırmak için bu kampanyanın etkili olacağını düşündüklerini dile getirdi.

'FAİZ ORANI ÇOK AVANTAJLI'

Ziraat Bankası 1. Bölge Satış Performans Yöneticisi Metin Pehlivan ise banka olarak 1. el konutta kredi faizini 1,28'e çektiklerini, konut alacakların bunun 0,98'ini ödeyeceğini geri kalan farkının ise müteahhitler tarafından karşılanacağını anlattı. Pehlivan, "Bu faiz oranının diğer bankalara göre çok düşük olduğunu da bildirmek isterim. Vatandaşlarımızın bunu değerlendireceklerdir. Yeni konutlara dönük olarak düzenlenen bu kampanya 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek" dedi.