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ATSO Tarım Kümesinin Özbekistan temasları

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nın T.C. Ticaret Bakanlığı'nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (UR-GE) desteği kapsamında, yürütmekte olduğu 'ATSO Tarım Kümesi Projesi' üçüncü yurtdışı faaliyetini Özbekistan’da düzenledi.

ANTALYA 13.11.2019, 11:05
ATSO Tarım Kümesinin Özbekistan temasları
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ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu’nun başkanlığındaki ATSO Tarım Kümesi heyeti ilk olarak 4 Kasım 2019 tarihinde T.C. Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker’i ziyaret etti. Ziyarette Özbekistan pazarı hakkında bilgiler veren Büyükelçi Er, Özbekistan pazarının yalnızca tarım alanında değil birçok sektörde büyük fırsatlar barındırdığını belirtti. Er ayrıca Özbekistan’ın coğrafi konumu ve ülkemizle olan tarihsel ve kültürel bağları nedeniyle işadamlarımızın pazarda başarılı olacaklarına olan inancını vurguladı. Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker Özbekistan ekonomisi ile ilgili bilgiler vererek 2020 yılı için öngörülerini paylaştı.ATSO Tarım Kümesi firmaları 5 Kasım 2019’da Taşkent’te düzenlenen ikili iş görüşmeleri organizasyonunda Özbek alıcılarla görüşme imkanı edindiler. Verimli geçen görüşmelere T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirleri Abdullah Yavuz Türker ve Hüseyin Ersin Topaloğlu da katılarak firmalara destek verdiler.ATSO Tarım Kümesi heyeti Özbekistan temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Jasimov Islom Kazimovich’a Antalya ekonomisi ve ATSO çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Özbekistan ekonomisi ile ilgili detaylı bir sunumun yapıldığı toplantıda Kazimovich; özellikle tarım ve gıda alanında yatırımlara açık olduklarını ve Türk işadamlarına Özbekistan’da yapacakları yatırımlar ile ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Heyet ziyareti kapsamında sözleşme imzalayan firmalar da oldu.

#ATSO Tarım Kümesi #Özbekistan #ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası #ATSO
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