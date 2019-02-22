ATSO'nun hedefi ihracat

ATSO Dış Ticaret Kulübü tarafından düzenlenen "Brezilya Ülke Günü"nde Brezilya'daki yatırım fırsatları ve ihracat olanakları değerlendirildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz'in ev sahipliğinde Brezilya Büyükelçiliği Ticaretten Sorumlu Müsteşarı Paulo Marcos Almeida de Moraes'in katılımıyla düzenlenen etkinliğe ATSO Dış Ticaret Kulübü üyesi firmalar büyük ilgi gösterdi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi yurtdışı pazarlara açmak amacıyla yoğun bir tempo içerisindeyiz. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de içinde bulunduğumuz bu süreci fırsata çevirip iç piyasa ile yetinmeyen, dünyaya açılmak isteyen işletmelerimizi destekleyerek değerlendirmek arzusundayız. Türkiye ne olursa olsun, üretmeyi birçok ülkeden daha iyi biliyor. Özellikle Antalya'da turizm ve tarımda müthiş bir bilgi birikimine sahibiz. Bu birikimi güçlü şekilde uluslararası piyasalara açmalıyız" dedi.



ATSO ÜYELERİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TİCARET YAPIYOR

ATSO tarafından Ekonomi Bakanlığı desteği ile hayata geçirilen yapı, gıda ve tarım sektörlerine dönük URGE projeleri ile ihracat yapan işletmeler arasına yenilerini eklediklerini ifade eden Davut Çetin, "Geldiğimiz noktada Antalya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Vietnam'dan Amerika'ya kadar dünyanın hemen her ülkesine ihracat yapar hale geldiler. Şimdi tarım URGE'mizin ikincisini yürütüyoruz. 7-13 Nisan tarihlerinde tarım URGE'ye dahil 20 firmamız Brezilya'ya gidecek. İnanıyorum ki hem bilgi paylaşımı hem de ticari bağlantı noktasında son derece faydalı bir iş seyahati olacaktır. Diğer taraftan ATSO olarak üyelerimizin ticaret potansiyellerini yeni bir boyuta taşımak adına e-ticarete ilk adım programımızı da yürütüyoruz. Bu programı e-ihracata ilk adım programı ile devam ettireceğiz. İnanıyorum ki bu proje ile de önemli başarı hikayelerine imza atacak üyelerimiz olacaktır" diye konuştu.



"BİLİŞİM SEKTÖRÜ BÜYÜYOR'

Bilişim ve sağlık kümeleri URGE projelerine yeni sektörlerin ekleneceğini belirten Davut Çetin, "Bilişim sektörümüzü uluslararası pazarlara açmak üzere HİSER projesi üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde başvurumuzu yapacağız. Sağlık kümemizi oluşturuyoruz, sağlık sektörümüzü de benzer yaklaşımla sağlık turizminden aldığımız payı artırmak üzere yeni pazarlara açacağız. Bu projemizin başvurusunu geçtiğimiz günlerde yaptık" dedi.



"2 MİLYON 650 BİN EURO FON'

AB Projeleri ATSO bünyesindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin adeta bir proje üretim merkezi gibi çalıştığını vurgulayan Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar ATSO olarak tüm AB projelerinden 2 milyon 650 bin Euro düzeyinde fon sağladık ve bunu Antalya ticaretini geliştirme vizyonu ile kullandık. Avrupa İşletmeler Ağı Projemizle de dünyanın dört bir yanındaki işletmelerle üyelerimizi eşleştiriyor, yeni işbirliklerine yönlendiriyoruz. Üyelerimizi 2015 yılında "Ticari İstihbarat" ile buluşturarak dış ticarete yeni bir vizyon kazandırdık, yüzlerce firmamıza eğitimler düzenledik. Ticari istihbaratın öneminin ülkemiz genelinde de anlaşılması ile birlikte TOBB'un öncülüğünde oluşturulan "TOBB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi"nin bir paydaşı olarak bu alanda çalışmalarımıza devam etmekteyiz."



"ATSO GLOBAL'

ATSO Global Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde "ATSO Global" adı altında yeni bir oluşumu hayata geçirdiklerini belirten Davut Çetin şu bilgileri verdi, "ATSO olarak kurumsal kapasitemiz içerisinde oluşan tüm bu bilgi birikiminizi ve URGE projeleri ile edinilen deneyimleri ATSO GLOBAL başlığı altında topluyoruz. Dış Ticaret Kulübümüzü oluşturduk ve 73 firmamız bu yapıda yer alıyor. Dış ticaret vizyonuna sahip tüm üyelerimizi ATSO Global çalışmalarını yakından izlemeye davet ediyorum."



"BREZİLYA'YI HENÜZ KEŞFEDEMEDİK'

Konuşmasında Antalya ve Brezilya arasındaki ilişkilere de değinen ATSO Başkanı Davut Çetin, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında yaklaşık 3,7 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Ancak bu ticaret Türkiye aleyhine büyüyor. 2018 yılında ihracatımız 489 milyon Dolar, aynı dönemde ithalatımız ise 3,2 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş. Antalya olarak Brezilya'ya ihracatımız 3,9 milyon dolar, ithalatımız 11,1 milyon dolar düzeyinde. Odamıza kayıtlı 3546 yabancı sermayeli firma içerisinde Brezilya sermayeli sadece 1 firma bulunuyor. Antalya'ya gelen 13 milyonu aşkın turist içerisinde Brezilyalı konuklarımızın sayısı 1809'dur. Rakamlar bize Türk İş Dünyası'nın Brezilya'yı henüz keşfedemediğini, Brezilyalı yatırımcı ve turiste de Antalya'yı tanıtmamız gerektiğini gösteriyor. Bu etkinliğimizin Antalya iş dünyası için fayda üretmesini, kentimizin zenginleşmesine katkı koymasını diliyorum" diye konuştu.



"İŞBİRLİĞİ ARTACAK'

Etkinliğin ikinci bölümünde Brezilya Büyükelçiliği Ticaretten Sorumlu Müsteşarı Paulo Marcos Almeida de Moraes, ATSO Dış Ticaret Kulübü üyesi firmalara Brezilya ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi.

ATSO Dış Ticaret Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çeken Moraes, iki ülke arasındaki ticaretin ve işbirliği olanaklarının gelecekte daha yukarılara çıkacağını ümit ettiğini söyledi. Müsteşar Moraes, Antalya firmalarının temsilcilerinin sorularını yanıtladı. ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir M. Deniz, günün anısına Müsteşar Moraes'e Türk kahvesi ve fincan seti hediye etti.