ATSO İnşaat Sektörü temsilcileri “Project Katar” fuarına katıldı

İNŞAAT, mühendislik ve yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren ATSO üyesi 11 firmadan 14 yetkilinin katılımıyla KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği kapsamında ATSO tarafından düzenlenen Katar heyet ziyaretinde, firma yetkilileri iki gün boyunca Project Katar fuar alanında stant ziyaretleri ve başarılı iş görüşmeleri yaptılar. Heyete liderlik eden ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan, firmaların inşaat sektörünün buluşma noktasında yerlerini aldıklarını belirterek " Project Katar Fuarı, alanında dünyanın önemli organizasyonlarından bir tanesi ve fuar süresince dünyanın önde gelen firmaları Katar’daydı. ATSO heyetine dâhil olan firmalarımız da bu buluşma noktasında yerlerini alarak önemli temaslarda bulundular, inceleme ziyaretlerine katıldılar. Heyetimizde yer alan firmalarımız, fuar alanında Katar Bayındırlık İşleri İdaresi ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile görüşerek Katar’daki yatırımlar ve birlikte yapılabilecek çalışmalar konusunda bilgi aldılar, çok sayıda projeyi inceleme ve firmalarla temas kurma imkanına kavuştular." dedi.



Başarılı projeler yerinde incelendi

Fuar’daki çalışmaların yanı sıra, Doha’da Tekfen İnşaat ve Tesisat A.S. ve JV & Al Jaber Engineering LLC ortaklığında inşası gerçekleşen Al Thumama Stadyum Projesine bir saha ziyareti gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Arkan, Katar’da 2022 yılında yapılacak olan FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 8 stadyumdan biri olan Al Thumama Stadyum Projesi ile ilgili olarak projenin direktöründen detaylı bilgi alma imkânı bulruklarını söyledi. Erkan şöyle devam etti: " Katar pazarına giriş koşulları ve yöntemleri, pazardaki fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili konularda gerçekleşen görüşme sonrasında heyetimiz, inşaatı devam eden stadyum sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. ATSO Heyeti olarak, Doha’daki The Pearl Adası’nda inşası devam eden Abraaj Quartier Projesine de bir saha ziyareti gerçekleştirdik. Üst segment lüks konut ve yaşam kompleksi olan ve yapımı devam eden proje sahası gezildi. Akabinde heyetimiz, Katar pazarının dinamikleri ve inşaat-yapı ve mühendislik firmalarının pazara girişiyle ilgili projenin müdüründen bilgi aldı.Sektörlerimizi uluslararası pazarlara açmaya devam edeceğiz.Katar heyet ziyaretinin oldukça başarılı geçen, sektör firmalarımıza vizyon katan, yeni temas noktaları kazandıran bir organizasyon olduğunu söyleyebilirim. "