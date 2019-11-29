banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu

Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarında ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

ANTALYA 29.11.2019, 12:01
ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu
banner404

DÜNYANIN en büyük örtüaltı (seracılık) tarım sektörü fuarı, Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 27 Kasım 2019 tarihinde Antalya Expo Center’da ziyarete açıldı. 32 ülkeden 850’yi aşkın katılımcı markanın yer aldığı ve 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar, ülke tarımı için önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı.
Fuarda ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. Vali Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yarışmaya katılan ve ödül alan tüm yarışmacılara teşekkür etti.

"Sınırsız yenilik potansiyeli var"
Antalya'nın bitkisel üretim değerinde Türkiye'nin birincisi sırada yer aldığını belirten Çetin, "Tarım sektörünün her alanında inovasyona ihtiyacı olduğu yadsınamaz. Yerli tohum ıslahı, biyolojik mücadele, su tasarrufu, toprak ve bitki, izleme akıllı ambalaj, geri dönüşüm, e-Ticarer, e-İhracat gibi çok sayıda konuda, sınırsız yenilik potansiyeli vardır. Tarımda yeniliğin sonu yoktur. Özellikle üç alanda yeniliklere önem vermeliyiz, birisi ekoloji ve su alanıdır, diğeri dijital tarım, üçüncüsü de e-Ticarettir. Artık sadece Hollanda'ya bakmayalım. Çin, Hindistan, Brezilya gibi son yıllarda hem üretimini hem de ihracatını arttıran ülkeler var. Domates üretiminde dünyada 4'üncü fakat ihracatta hala 6'ncı sıradayız. Belki bugüne kadar aklımızı kullanmadık ama akıllı teknolojiler, bundan sonra bizi daha akıllı olmak zorunda bırakacaktır" diye konuştu.
Çetin, Antalya'nın pilot il olarak ilan edilmesine yönelik ilgili 3 bakanla görüştüğünü belirterek, gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Vali Karaloğlu: "Antalya önemli bir merkeze dönüştü"
Törenin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Vali Karaloğlu ise Antalya'nın hem örtüaltı üretiminde hem de örtüaltı teknolojilerinde çok önemli bir noktaya geldiğini aktardı. Tohumdan, fideden, gübreden, tarım makinalarından ve sera ekipmanlarından başlayarak Antalya'nın çok önemli bir merkeze dönüştüğünü ifade eden Karaloğlu, "Bu ödüller yenilikçi fikirleri olan insanları cesaretlendirmek ve üretmiş oldukları fikirleri tarım sektörüne aktarabilmenin önünü açmak için verilen ödüllerdir. ATSO yapmış olduğu vizyoner çalışmalarla Antalya'nın bugününe ve geleceğine dönük çok önemli çalışmalar yapıyor. Antalya 4.0'da sadece sanayi değil turizmde, tarımda, şehircilikte ve insan yaşamında da 4.0 içerecek şekilde geniş bir perspektifte çalışmalar yapıldı. ATSO ar-ge ve inovasyona, markalaşmaya ve e-ticarete gerçekten önemli yatırımlar yapıyor" şeklinde konuştu.

Marangozoğlu: "Fuar hedeflerine ulaşacak"
Informa Markets Genel Müdürü Atilla Marangozoğlu da, tarım sektörü için önemli gelişmeler sağlayacak fuara ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm dünyanın Türkiye tarımını ve Growtech'in başarısını konuştuğunu dile getiren Marangozoğlu, "Sektörümüz ve ekonomimiz adına uluslararası arenada bu gurur verici gelişmelerin bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Fuarın belirlediğimiz hedeflere ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.

6 proje ödül sahibi oldu
Konuşmaların ardından ödül takdimi gerçekleştirildi. "Sera Teknolojileri ve Sulama", "Tarım Makineleri ve Teknolojileri", "Tarımsal Bilişim", "Bitki Besleme ve Koruma", "Tohum, Fide" olmak üzere 5 kategoride 6 ödül verildi. Kırk bir proje arasından seçici kurul tarafından belirlenen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'ni kazanan şirketler şöyle sıralandı:"Sera ve Sulama Teknolojileri Kategorisinde, Ekobax Sulamasız Tarım Teknolojisi Bitki Destek Ünitesi Projesi ile Ekofen Tarım Teknolojileri firması, Bitki Besleme & Koruma Kategorisinde; Mantar Sinekleri ile Mücadelede Alternatif Bir Yaklaşim: Ecosav-M1 (Ekolojik Savunma Cihazı) Projesi ile yarışmaya katılan Kekova Enerji, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Kategorisinde; LED Teknolojisi ile Bitki Aydınlatma Projesi ile Yarışmaya Katılan PSL Elektronik, Tohum, Fide Kategorisinde; Klasik Türkiye'deki Yerel Acur Populasyonların Islahı ve Çeşit Geliştirme Projesi ile yarışmaya katılan Sakligen Tohumculuk ve Tarımsal Bilişim Kategorisinde; Üreticilerin, Arazide Karşılaştikları Hastalıkları Cep Telefonlarının Kameraları Aracılığıyla En Hızlı Şekilde Tespit Etmeleri, Hastalıkla İlgili En Doğru Bilgileri Almalarını Amaçlayan Akıllı Asistan Projesi ile yarışmaya katılan Hektaş."

#ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri #ATSO #antalya haber
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 29 Kasım 2019
İmsak 06:18
Güneş 07:43
Öğle 12:51
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545