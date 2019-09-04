ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödül başvuruları başladı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri'nin tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarına; tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan çalışmalarına yönelik olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlere verildiğini bildirdi. Davut Çetin, “ATSO GROWTECH Tarım İnovasyon Ödülleri ile inovasyon kültürünün gelişmesini, ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma-geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimini, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz.Ulusal ve uluslararası tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm özel sektör firmalarının başvurabildiği yarışmada başvurular; sera teknolojileri ve sulama, tarım makinaları ve teknolojileri, tarımsal bilişim, bitki besleme ve koruma ile tohum ve fide olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecekler" dedi.Yarışma için son başvuru tarihinin 1 Kasım 2019 olduğunu belirten Davut Çetin, başvuruların https://event.growtech.com.tr/tarimodulleri/ adresinden online yapılacağını belirtti. Başkan Çetin, "Başvurular Odamızda Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ödülleri 28 Kasım 2019 tarihinde törenle fuar alanında takdim edilecektir" dedi.



