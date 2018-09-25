ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı. Mecliste konuşan Vali Münir Karaloğlu çeşitli değerlendirmelerde bulundu. 2016’nın Antalya ve Türkiye için zor bir yıl olduğuna değinen Vali Karaloğlu, ateşin ortasında göreve başladığını söyledi. Krizin kalbinin Antalya olmadığının altını çizen Karaloğlu, “Antalya’da sezonu uzatmanız lazım ki 14 milyonları yakalayabilelim. Bu sene çok iyi gidiyor. Eylül-Ekim ayı verileri çok güzel. 2019’da hedeflediğimiz yere ulaşacağız” dedi.

“Antalya’yı üsse dönüştürürüz diye düşünüyorum”

Antalya’nın, örtü altı üretimde rol oynadığını kaydeden Karaloğlu, Antalya’nın kirletici sanayiyle büyümemesi gerektiğine dikkat çekti. Karaloğlu, “Antalya’yı bir siber güvenlik konusunda çalışmaların yapıldığı, yapay zeka çalışmaları yapan bir şehre dönüştürmemiz gerekiyor. Yapay zeka konusunda ve diğer konularda uygun koşul hazırladığını düşünüyorum. Antalya’yı mutlaka yazılımda yerli değilse, siber güvenliğiniz tam sağlanamıyorsa ve de yapay zeka çalışmanız yoksa olmuyor. Antalya Türkiye’ye öncülük edebilir. Hepimiz Antalya’ya emek veriyoruz. Bu konuda çalışmalar var. Üniversitede vardı, ikincisini de Teknoloji Geliştirme Merkezinde şirketi kuruldu. Antalya’yı yazılımda, siber güvenlikte ve yapay zekada bir üsse dönüştürürüz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Zaman, ekonomik zafer kazanma zamanıdır”

Ekonomik saldırılara değinen Vali Karaloğlu, ülke olarak ekonominin silah olarak kullanıldığı zamanlarda olduğumuza dikkat çekti. Karaloğlu, “Zaman, ekonomik zafer kazanma zamanıdır. Bunu da birlik ve beraberlik içerisinde, hep beraber aşacağız. ‘Bu ülke, bu şehir bunu aşar’ dediysek, bugün de aşar Bunu söylerken milletimize, ülke potansiyeline, iş adamlarımıza güveniyorum. Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmelere de güveniyorum. Türkiye eski Türkiye değil. İdlib’te tek kurşun sıkılmadan barışı sağlamaktır. Bu ülke adına büyük bir başarıdır, orada yaşayan insanlar için çok önemlidir” diye konuştu. Antalya’nın, Türkiye’yi hedeflerine taşıyan önemli bir şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Hiçbir zaman ümitsiz olmaya gerek yok. Problemlerimizi çözebiliriz” dedi.

“Yazılımcılar özgür ortamlarda çalışmayı sever”

İnovasyonla ilgili sorulan sorulara cevap veren Karaloğlu, “Ortak çalışma noktasında sorunlar var ama bunu da aşarız arkadaşlar. Toplantılar yapılıyor. Bunları derli toplu hale getirebiliriz. Geçenlerde iş adamları toplantısında şunu ifade ettim: Yazılımcılar için büyük yerler yapmak gerek yok. Antalya’nın iklimi de havası da o tip insanlar çok uygun. Çok bina ve yapılar yapmaya gerek yok. Elinizdekini kullanırsanız buna yeterli olur diye düşünüyorum. Biz yeter ki o atmosferi Antalya’da yaşatalım. EXPO’yu bu konu için değerlendirsek bir etki etmez. Yazılımcılar orada durmaz zaten. Onların kendilerini iyi hissedeceği ortam lazım. Onlar öyle ortamlarda kendini rahat hissedemez. Yazılımcılar özgür ortamlarda çalışmayı sever” ifadelerini kullandı.

Meclis üyesinin post cihazına yapılan artışlarla ilgili soru yöneltmesi üzerine Vali Karaloğlu, salondaki bir başka bankacıya, “Post komisyonlarına neden artış yapıyoruz? yaptığınız bütün hizmetlerdeki bedelleri mi arttırıyorsunuz? Temmuz’da hepimiz güle oynaya devam ediyoruz. Post cihazındaki komisyon neden arttırılsın? Bu doğru bir şey değil. Post cihazı komisyonlarının artması elektronik paraya dönmeyi de zorlaştırır. Doğru bir şey değil. Bunu bir gözden geçirin. Faiz çok genel bir konu” dedi.

“Billboardlara fotoğraf asarak belediye başkanı olunmaz”

Meclis üyelerinin genellikle sorduğu soruların belediyelerin yapması gereken işler olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Konuştuğumuz işler belediye işleridir. Bene ski belediyeciyim. Yerel belediyenin çözmesi gereken sorunlardır. Arkadaşlar yerel yönetimler sizin oylarınızla göreve geliyor onları zorlayın. Sadece billboardlara fotoğraf asarak belediye başkanı olunmaz” diye konuştu.

Çetin: “Bir başka önemli tablo daha var”

Dövizdeki artışın birçok sektörü, döviz kredisi olan şirketleri, ithal girdiyle çalışan sektörleri sıkıntıya düşürdüğünü ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin ise şöyle konuştu:

“Otomotiv sektörü, beyaz eşya, mobilya, kuyum gibi sektörlerde daralma başladı. Otomotivde Ağustos ayında yüzde 52, beyaz eşyada yüzde 19 düşüş oldu. Bayram etkisi de var, ama bunun üzerinde bir düşüş yaşanıyor. Geçen hafta yeni Ekonomi programı açıklandı. Programda önemli kararlar ve konular yer almıştır. Enflasyon konusunda gerçekçi bir öngörü yapılmıştır. Bu yıl yüzde 21, gelecek yıl yüzde 16 enflasyon çok güzel bir durum değildir, fakat sorunun görülmüş olduğuna işaret etmektedir. Programda büyüme hedefleri düşürüldü. Bu yıl yüzde 3.8, gelecek yıl ise yüzde 2.3 oranında büyüme öngörüldü. Bu yıl yüzde 3.8 büyüme şu anda iyimser bile görünmektedir. Yine de bu rakamlar şunu göstermektedir. Türkiye enflasyonu ve dövizi düşürmek için yüksek büyümeden vaz geçmiştir. Gelecek yıl büyümenin yüzde 2.3 hedeflenmesi, devletin hem kemer sıkacağı hem de ekonomide frene basacağı anlamına gelmektedir. İşimiz zorlaşacak, işsizlik artacak gibi görünüyor. İnşallah yapısal reformlar hızlanır ve çabuk toparlanırız. Bir başka önemli tablo daha var. Görüldüğü gibi, bu yıl gayrisafi hasılamız 3 trilyon 741 milyar olarak tahmin edilmiş ve bu dolara 763 milyar dolar olarak çevrilmiş, yani bu yılın ortalama dolar kuru 4.90 alınmış. Gelecek yılın ortalama dolar kuru 5.60 olarak tahmin edilmiş. Gelecek yıl 5.60 dolar kuru bir hata mıdır, yoksa ekonomi yönetimi doları bu kadar düşürecek önlemleri alacak mıdır, birlikte göreceğiz”

“Antalya’da ise yüzde 7’ye yakın artış var”

Antalya ekonomisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Çetin, turizmde büyümenin son günlerde yüzde 21-22 düzeyinde olduğunu ve Antalya turizminin 13 milyon rekorunu aşacağını söyledi. Kur şoku yaşanmasaydı, bu yıl Antalya için çok daha başarılı bir yıl olacağını öngören Çetin şöyle konuştu:

“Sıkıntı yaşayan, kredi ihtiyacı olan, maliyet artışından dolayı ciddi zarar eden çok üyemiz bulunmaktadır. Şikayet eden, ümitsizliğe kapılan üyemiz çoktur. Bununla birlikte, turizm sayesinde şu ana kadar birçok ilden ve kentten daha iyi olduğumuzu da söyleyebiliriz. Diğer göstergelerde ise Türkiye genelinden daha iyi durumdayız. Sigortalı sayısında artış Antalya’da yüzde 10, Türkiye’de yüzde 4’tür. Karşılıksız çek Türkiye’de yüzde 17 artarken, Antalya’da düşmüştür. Takibe düşen kredilerde artış bizde yüzde 4, Türkiye’de oldukça yüksek. Vergi tahsilatı artışında yine Türkiye ortalaması üzerindeyiz. Yatırımlarda, otomobil ve konut satışında da şu anda öndeyiz. Bir olumsuz kalem ihracatta görüyoruz. Sebzede bu yıl domates güvesi gibi sorunlar yaşadık. Önümüzdeki sezon için ihracata önem verilmesi gerekiyor. Konut satış rakamlarında Antalya’nın farklılaşması birkaç aydan bu yana devam etmektedir. Ağustos ayında Türkiye’de konut satışları hem bayram tatili hem piyasa durumu nedeniyle düşmüştür. Özellikle kredili satışlarda sert düşüş yaşanmıştır. Antalya’da ise yüzde 7’ye yakın artış var. İnşaat sektörümüzle birlikte Antalya’da konut kredisi kampanyası başlatmak istiyoruz. İnşaat sektörümüz konut fiyatında indirim yaparak, kredi faizini düşürmek için teklif getirmiştir. İstanbul’da bu kampanyalar yapılmıştır. Biz de Antalya’da düşük faizli konut kampanyası için bankalarla görüşüyoruz”

“İmar barışı için sonradanyapılan inşaatlara af olmayacaktır”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Vakıf zeytinliği, Antalya Kültür Sanat, Kaleiçi Evi ile ilgili yapmak istediklerini ve destek ihtiyaçlarını ilettiklerini kaydeden Çetin, “Bakanımız Kaleiçi’ndeki durumu da gördüler. Kaleiçi’nde halen yıkılması ve yeniden yapılması gereken binalar var. Bu vesileyle, Valimizin huzurlarında bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İmar barışı nedeniyle özellikle SİT alanlarında yeni inşaatlara başlandığını görüyoruz. Oysa Bakanlığın bu konuda açıklaması vardır. İl Müdürümüz de açıklama yapmıştır. Bakanlıkta ve ilde her bölgenin uydu fotoğrafları bulunmaktadır. Sonradan imar barışı için yapılan inşaatlara af olmayacaktır. Bu konuya herkes dikkat etmelidir” diye konuştu.

Antalya’da 4.0 çalıştayları yarın başlıyor

Antalya 4.0 çalıştaylarının yarın başlayacağını vurgulayan Çetin, “Yarın tarım 4.0, yani akıllı tarım çalıştayı yapılacak. Öbür gün sanayi 4.0 ve sanayide akıllı uzmanlaşma çalıştayımız var. Gelecek hafta kent 4.0 ve çevre çalıştayı ile akıllı ticaret çalıştayını yapacağız. Kent 4.0 çalıştayında vatandaş 4.0 nasıl olmalı konusu da tartışılacak. Çünkü akıllı kent için akıllı ve sorumlu bir toplum olmamız gerekiyor. 11 Ekimde akıllı turizm veya dijital turizm çalıştayı yapılacak. Akıllı ticaret için dijital caddeler yapmalıyız. Bugün internette restoranlara, otellere, hatta otoparklara puan veriliyor. Yakın zamanda internette puanı yüksek olmayanın müşterisi de olmayacak. Bu çalışmalarla, ar-ge ve inovasyon merkezleriyle önce bilgi üreteceğiz, yatırım yapacağız, Antalya böyle gelişecek” ifadelerini kullandı.