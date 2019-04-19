ATSO eski başkanlarından Berberoğlu toprağa verildi

OSMAN Berberoğlu için, bugün Cuma namazı sonrası Muratpaşa Cami’nde cenaze namazı kılındı. 70 yaşındaki Berberoğlu'nun cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya ATSO Başkanı Davut Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda iş insanı katıldı. Beberoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Uncalı Mezarlığında toprağa verildi.



Berberoğlu hakkında

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra inşaat, turizm ve eğitim işine giren, Antalya’da radyo ve gazete sahipliği de yapan Osman Berberoğlu, ATSO başkanlığı görevinde bulundu. Tansu Çiller döneminde DYP’den Antalya milletvekili seçilen Berberoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.