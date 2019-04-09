ATSO Eğitim Komitesi: “Özel Öğretim Kursları kapatılmasın"

EĞİTİM Faaliyetleri Meslek Komitesi, özel öğretim kurslarının mevcut koşullar halinde neden gerekli olduğunu ve kapatılmalarının sebep olacağı sorunları ortaya koyan bir rapor hazırladı. Raporda, yasal mevzuata bağlı olarak çalışan özel öğretim kurslarının maddi durumu özel ders almaya imkân vermeyen ailelerin çocukları için son derece önemli olduğu vurgulandı. Bu kurumlar kapatıldığı takdirde talebin ortadan kalkmayacağı kaydedilerek, öğrencilerin ve velilerin yasal olmayan, merdiven altı tabir edilen kurs merkezlerine yönelecekleri ifade edildi. Özel Öğretim Kurslarında 50 binden fazla öğretmenin ve binlerce personelin öğrencilere eğitim verebilmek adına her türlü yasal gereklilikler karşılanarak istihdam edildiği belirtilerek, alternatifi oluşturulamayan böyle bir yapının ortadan kaldırılmaması gerektiğinin altı çizildi. Sınavla girilen nitelikli okullar olduğu sürece kurs ihtiyacının ortadan kalkmayacağının vurgulandığı raporda öğrencilerin sosyal, kültürel ve maddi durumları da göz önüne alınarak mevzuatın “Özel Öğretim Kursları”nın daha disiplinli, devletin kontrolünde çalışacak ve fırsat eşitliğini sağlayacak biçimde revize edilmesi öneriliyor.