ATSO'dan 150 bin yeni istihdam sözü

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO) Başkanı Davut Çetin, verdikleri 150 bin istihdam sözünü yerine getireceklerine inandığını bildirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun himayelerinde ATSO ev sahipliğinde düzenlenen ”İstihdam Seferberliği 2019 Programı” destekleri bilgilendirme toplantısı ATSO Atatürk Konferans Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

“Burası Antalya Burada İş Var” sloganıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, istihdam teşviklerinin önemine dikkat çekerek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, Türkiye çapında hem istihdama destek vermeye hem de reel sektörün istihdam maliyetini azaltmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların bir meyvesi olarak ocak ayında istihdam seferberliği adında bir kampanya başlatıldı.Kampanya kapsamda da istihdam maliyetlerini aşağıya çekecek ciddi bir teşvik paketi açıklandı.Teşviklerin bazılarına 1 Nisan’dan itibariyle başvurmak gerekiyor, dolayısıyla biz de biran önce bütün üyelerimizi bilgilendirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ekonomide sıkıntıların devam ettiğini, işsizliğin arttığına dikkat çeken Çetin, yeni işe almaların azalmasının yanında, mevcut istihdamın azaldığı sektörlerinde olduğuna değindi.

"Ekonomide güven arttırılmalı"

Ekonomideki gelişmelere de değinen Davut Çetin şunları söyledi:

Şubat ayında konut satışlarında, otomobil ve dayanıklı mal satışlarında yüzde 20'ye yakın azalma kaydedildi. Otomobil satışında azalma daha fazladır.Açıklanan tüketici güven endeksi beklediğimizden düşük gelmiştir. Bunlar piyasadaki durgunluğun devam ettiğini gösteriyor. Bu gelişme zaten beklediğimiz bir durumdur, küçülmenin önümüzdeki aylarda durmasını, sonra yavaş yavaş bir toparlanma sürecine girilmesini bekliyoruz. ABD ve dünya ekonomisinde yavaşlama artık belirgin hale geldi. Amerika ve Avrupa merkez bankaları düşük faize devam edecekler. Dünyada ucuz paranın devam etmesi bizim lehimizedir.Ancak ekonomide de güveni artırmalıyız.”

"Her alanda reform süreci başlasın"

Seçimlerden sonra ekonominin daha fazla konuşulacağını dikkati çeken Çetin, “Her alanda hızlı bir reform sürecinin başlamasını istiyoruz. Bu yapıldığı takdirde yatırımcı ve tüketici güveni geri gelir ve iyileşme görürüz. Bu aşamada hükümet, kredi paketleri ve istihdam teşvikleriyle piyasaya katkı yapmaya çalışmaktadır. Önceki gün, kısa vadeli tahvillere ve kısa vadeli döviz mevduatı faiz gelirine stopajlar artırılmıştır. Beklediğimiz bir düzenleme olan vergi teşviklerinin süresi uzatılmıştır. Tapu harcı indirimi ve konut alımında yüzde 8 KDV uygulaması yıl sonuna dek sürecek. Otomobillerdeki ÖTV indirimi haziran sonuna kadar sürecek. Ticari araçlarda yüzde 1 KDV 30 Haziran'a kadar sürecek. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanmış, mobilyada KDV yüzde 8 olmuştu. Bu da Haziran sonuna kadar geçerli olacak. Seçim ortamı biter, mali kaynak sorunu çözülür ve güven artışı olursa bir canlanma başlamasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

“Antalya’nın istihdamı azalmadı”

Antalya’nın turizm sektörü dolayısıyla diğer illere göre şanslı sayılabileceğini belirten Davut Çetin, “Ülke genelinde istihdam geçen yıla göre yüzde 2 civarında azalmış durumda. Bu azalma özellikle tarım sektörü ve inşaat sektöründen kaynaklanıyor. İstihdamın azalmadığı birkaç il vardır. Bunlardan birisi de Antalya'dır. Turizmdeki yükselmenin de etkisi ile Antalya'nın aralık ayı kayıtlı istihdamı 2017 Aralık ayına göre yüzde 3.3 artmış, zorunlu sigortalı sayısı yüzde 4 artmıştır. Antalya'da kayıtlı istihdam yaz aylarında 700 bine yaklaşmaktadır. Bunun yüzde 30'u konaklama ve yeme-içme sektöründedir, yüzde 15'i ticaret, yüzde 10'u inşaat, yüzde 7'si imalat sektöründedir, kalanı eğitim, ulaşım, sağlık, temizlik, güvenlik gibi hizmet sektörlerindedir.”ifadelerini kullandı.

“Turizmde yüzde 20’lik artış beklentisi”

Bir çok sektörün turizme bağlı olduğunu dile getiren Çetin, geçen yıl bakanlık belgeli tesislerde 13 milyon düzeyinde yabancı, 4 milyona yakın da yerli turist konakladığını kaydetti.

Geçen yıl yabancıların gecelemesinin yüzde 66'sını Antalya’da gerçekleştiğini aktaran Çetin, “Bu ay, arka arkaya Berlin ve Moskova turizm fuarları yapıldı. Antalya'ya ilgi ve erken rezervasyonlarda artış son derece iyiydi. Almanya erken rezervasyonlarında yüzde 50 artış var, Rusya biraz yavaşlamasına ve Mısır rekabetine rağmen pozitiftir. Dolayısıyla bu yılda da yüzde 20'ye yakın bir artış sağlamayı umuyoruz. Turizmdeki gelişme ticaret ve sanayi sektörümüzü olumlu etkileyecektir.Antalya için turizmde yükseliş inşaattan sanayiye, ticaretten ulaştırmaya kadar tüm sektörlerde iş ve istihdamın artması demektir. Dolayısıyla Türkiye'de birçok ilde özel sektör karamsar olsa da biz Antalya'da turizm sayesinde iyi olmaya çalışacağız.”dedi.

Çetin, Ziraat Bankasıyla başlattıkları düşük faizli konut kredisi kampanyasının sektörde bir canlanma oluşturmasını beklediklerini kaydetti.

Davut Çetin, şubat ayında TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan pilot uygulamayla sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda çok daha nitelikli ve iş garantili bir mesleki eğitim altyapısının oluşturulacağına inandığını bildirdi.

"150 bin sözümüzü yerine getiririz"

Değişim ve dönüşüm sürecinde olduklarının altını çizen Çetin, “ Artık oturduğumuz yerde ticaret yapma dönemi bitmiştir. İnsana ve teknolojiye yatırım yapmak zorundayız. Bugün birçok işletme dijital teknoloji kullanmak zorundadır. Bunları yaparak pazar payımızı artırmaya çalışmalıyız. İnşaat, mobilya gibi sektörlerimizi daha fazla yurtdışına açmalıyız. El birliğiyle sektörlerimizi güçlü tutacak, istihdam oluşturacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şubat ayında TOBB'da Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanların katılımı ile bir şura düzenlendi. Orada, Antalya’dan beklentinin 150 bin yeni istihdam olduğu ifade edildi. Bu rakamın telaffuz edilmesinde turizmden beklentimizin etkisi büyüktür. Açıklanan destekler özellikle turizm ve turizmden etkilenen tüm sektörler için son derece önemli fırsatlar sunmaktadır. Dolayısıyla biz, bu sözümüzü yerine getirebiliriz. Daha önce bunu yapmıştık ve İstanbul’dan sonra en fazla istihdam oluşturan il olmuştuk. Bu defa yine başaracağımıza inanıyorum.”ifadelerine yer verdi.

Toplantıda daha sonra Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu birer konuşma yaparak “İstihdam Seferberliği 2019 Programı”nın önemine vurgu yaptı.

Toplantı SGK İl Müdürü Nejat Deniz ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat’ın istihdam destekleri hakkında sunumları ve soru-cevapla sona erdi