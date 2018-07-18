ATSO Başkanı Çetin: “Turizm Şoförleri Üniversiteli Olsun”

AKDENİZ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Üniversite Danışmanı Feyzullah Arslan, ATSO Başkanı Davut Çetin, Başkan Yardımcıları Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan’ı ziyaret etti. ATSO Başkanı Davut Çetin, 35. Grup (Taşımacılık) Meslek Komitesi üyelerinin “Otobüs Kaptanlığı Ön Lisans Programı” açılması talebini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’a iletti.

“Psikoloji eğitimi almış, ilkyardımı bilen sürücülere ihtiyaç var”

Karayolu yolcu taşımacılığının milyonlarca can ve buna bağlı olarak sorumluluk taşıdığını ifade eden Çetin, “trafiğin yoğunluğunu oluşturan toplu taşıma araçları başta olmak üzere, ulaşım sektörüne değer katan, insan ilişkilerini yönetebilen, müşterilere değer veren, emniyetli ulaşım için gerekli olan bütün kurallara uyma konusunda motive olmuş, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma becerisine sahip, sorumluluk bilinci yüksek olan, hizmet kalitesini prensip hale getirmiş ve trafik psikolojisi eğitimi almış sürücülere ihtiyaç var” dedi.

“Turizm şoförleri temel düzeyde yabancı dil bilmeli”

Ulaşım sektörü ve karayolu taşımacılığının kentteki turizm odaklı ekonomi nedeniyle önem taşıdığını kaydeden ATSO Başkanı Çetin, “Otel girişinde misafiri karşılayan görevliden taşıma yapan otobüs kaptanına kadar her bir unsur Antalya’da sunulan turizm kalitesinin bir parçası. Zaman zaman yaşanan can ve maddi kayıplı kazalardan sonra sürücülerimizin yeterliliği, çalışma koşulları ve ulaşımın kalitesini gündeme geliyor. Özellikle turizmde hizmet veren şoförlerin temel düzeyde yabancı dil bilmesi, belirli yeterliliklere sahip olması son derece önemli. İhtiyaç duyulan yeterlilikler bir önlisans programı ile sağlanabilir. Bu kapsamda, üniversitemize de sorumluluk düşüyor ve Akdeniz Üniversitesi’nden ‘Otobüs Kaptanlığı Ön Lisans Programı’ açılmasını talep ediyoruz. Bu talebimiz uygun görülmesi halinde, özellikle Türk turizminin amiral gemisi konumundaki Antalya ve turizm sektörüne değer katacak bir adım olacaktır.”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ATSO’nun talebinden memnuniyet duyduklarını belirterek, Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık bir bölüm açılabilmesi adına çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Inovasyon Merkezi için işbirliği

Öte yandan ziyarette ATSO tarafından kurulacak İnovasyon Merkezi ile halen faal olan ATSO Kaleiçi Evi’nin ortak fayda oluşturacak şekilde işletilmesi konuları da ele alındı. Inovasyon merkezinin girişimciler için büyük fayda yaratacağının değerlendirildiği görüşmede, yürütülen projelerde ATSO ve Akdeniz Üniversitesi’nin işbirliği yapması konusunda görüş birliğine varıldı.