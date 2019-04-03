ATSO Başkanı Çetin'den mart ayı enflasyonu değerlendirmesi

ATSO Başkanı Çetin açıklamasında şunları kaydetti: “2019 Mart ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE'de yüzde 1,03, Yurtiçi ÜFE'de yüzde 1,58 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 19,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,64 olarak gerçekleşmiştir. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 43,81 ile çarliston biber, yüzde 36,04 ile sivri biber ve yüzde 19,94 ile patlıcan, en fazla düşüş gösteren seçilmiş maddeler yüzde 18,47 ile ıspanak,yüzde 18,30 ile maydanoz ve yüzde 16,15 ile yeşil soğan olmuştur."

MART ENFLASYONUNUN YÜZDE 58'İ GIDA KAYNAKLI

"Mart ayı enflasyonu beklentilere uygun olmakla birlikte, gelecek dönem enflasyonuna dair sinyalleri barındıran çekirdek enflasyonun yüksekliğini koruduğu görülmektedir. Aylık 1.03 oranındaki enflasyonun 0.60 puanı yani yüzde 58'i gıda, 0.12 puanı ulaştırma, 0.9 puanı sağlık grubu fiyatları artışından kaynaklanmıştır. Yıllık yüzde 19.71 oranındaki enflasyonda gıda grubu etkisi de 7 puanla en yüksek düzeydedir."

"Taze meyve ve sebze grubunda yıllık artış yüzde 70 aylık ve yıllık bazda gıda fiyatlarında artışta yaş sebze ve meyve fiyatlarının en önemli faktör olduğu anlaşılmaktadır. Taze meyve ve sebze grubunda aylık fiyat artışı yüzde 9.10, 3 aylık artış yüzde 44, yıllık fiyat artışı yüzde 70'tir. Et ithalatı, ekmek fiyatlarının sabit tutulması işlenmiş gıda yıllık enflasyonunu yüzde 18'de tutmuştur.

Vergi indirimleri gibi etkenlerle enerji ve gıda dışı mallarda yıllık enflasyon yüzde 17.9, hizmet sektöründe enflasyon yüzde 15.45'tir. Normal koşullarda baz etkisiyle enflasyonda mayıs ayı sonrasında bir düşüş beklenebilir, ancak vergi indirimlerinin sona ermesi, baskılanmış fiyatların artışa geçmesi bu düşüşü sınırlayacaktır."

"Yİ-ÜFE'de, bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı yüzde 14,05 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 7,73 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3,28 ile ham petrol ve doğal gaz grubunda gerçekleşmiştir. Aylık yüzde 1.58 ÜFE artışının 0.31 puanı demir-çelik grubundan, 0.24 puanı akaryakıttan, 0.17 puanı gıda, 0.14 puanı eczacılık grubu fiyat artışlarından gelmektedir. Üretici fiyatları şubat ayındaki düşüş eğilimine ara vermiştir, bu durum enflasyonun maliyet ağırlıklı olmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır.

"Ekonomi programının yanı sıra siyasi uzlaşma talebi önümüzdeki hafta enflasyonla mücadele, bütçe disiplini, bankacılık sisteminin güçlendirilmesini kapsayan yeni programın açıklanmasını bekliyoruz. Yeni programın gerçekçi, teknik ve şeffaf verilerle, somut hedefleri kapsaması gereklidir. Asıl önemli husus ise ekonomik program dışında siyasi gerilimi azaltacak bir siyasi uzlaşma, hukuk devleti ve kurumsal kültürün ortaya konulması olacaktır. Siyasi istikrar, yalnızca seçim belirsizliğinin ortadan kalkması değildir; demokrasi, uzlaşma ve hukuk devleti ilkeleriyle kurumların güçlenmesi, ülke içinde ve küresel piyasada güven tesisi, politikaların öngörülebilir olmasıdır. Ekonomik istikrar, fiyat istikrarı, kur istikrarı için böyle bir uzlaşma ve istikrar ortamının sağlanması gereklidir. Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık bazda yüzde 1,06,üç aylık bazda yüzde 2,85 ve yıllık bazda yüzde 20,57 olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur) enflasyonu aylık, 3 aylık ve yıllık rakamlara bakıldığında Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır."