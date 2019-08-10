ATSO Başkanı Çetin'den Kurban Bayramı mesajı

BAYRAMLARIN iyiliklerin kötülüğü, sevginin nefreti yendiği maneviyatın yoğun yaşandığı günler olduğunu belirten Davut Çetin, şunları kaydetti; “Bir kez daha mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışma ve kardeşlik gibi yüce değerleri içselleştirmek için bayramlar önemli fırsatlardır. Yardımlaşma ve dayanışmanın getirdiği güzelliğin ve güç birliğinin değerini bilmeliyiz. Toplum olarak bizleri bir arada tutan bu bağların sağlamlığıdır. Bu bağları sağlam kılan da birbirimize karşı hoşgörü içerisinde, kederde ve sevinçte bir arada olmamızdır. Özünde sevgi ve huzur olan böylesine kutsal günleri, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir yana bırakıp, gönül almak, kalp onarmak, köklü dostluklar kurmak, büyüklerimizin hatrını sormak için değerlendirmeliyiz. Bayramlarda yoğun olarak hissedilen bu güçlü toplumsal değerlere hayatımızın her anında sahip çıkmalıyız. Ülke olarak, önümüze çıkan her türlü zorluğu ancak bu birlik, beraberlik ve dayanışma kültürü ile aşabileceğimizi unutmamalıyız. Bayram sürecinde birçok vatandaşımız yakınlarını görmek amacıyla yollarda olacak. Bayram sevinçlerinin acıya dönüşmemesi için, akraba ziyaretlerine ya da tatil beldelerine gidecek vatandaşlarımızı seyahatlerinde trafik kurallarına duyarlı olmaya davet ediyorum. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın vahşet ve hayvanlara eziyet görüntülerine izin verememelerini, ibadetlerini iyilik ve güzelliği yücelten İslam dininin gerektirdiği şekilde yerine getirmelerini diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili Antalyalıların, saygıdeğer üyelerimizin, bayram vesilesiyle kentimizde bulunan misafirlerimizin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramlarını kutluyor, bayramın üyelerimiz ve tüm halkımız için bereket ve güzellikler getirmesini diliyorum."