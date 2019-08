ATSO Başkanı Çetin'den 30 Ağustos mesajı

ATSO Başkanı Davut Çetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verdiği kurtuluş mücadelesinin Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda 30 Ağustos'ta kesin bir zaferle taçlandığı belirten Başkan Çetin, "Türk milletinin vatanına sahip çıkma kararlılığının ve bağımsızlık sevdasının en önemli göstergelerinden biridir. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. Milletimiz, ulusal kurtuluş savaşı vererek emperyalist güçlere karşı koymuş ve imkânsızlıklar içinde kazanılan bir zaferle vatanına sahip çıkmıştır. Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, askeri zaferlerini ekonomik zaferlerle taçlandırma yolunda müthiş bir kalkınma hamlesini hayata geçirmiştir. Atalarımızın o günün şartlarında ortaya koydukları mücadele ve hayata geçirdikleri reformlar bugün bile bizlere ilham vermektedir" dedi.Milletin birlik ve beraberlikle ortaya koyduğu vatanına sahip çıkma kararlılığından aldıkları güçle, iş dünyası olarak bugün sanayiden turizme, tarımdan ticarete her alanda 30 Ağustos ruhu ile Türk bayrağını dünyanın her köşesinde gururla dalgalandırmak üzere var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Çetin, mesajında şunları kaydetti: "Onlara layık olabilmek için, medeniyet yarışında ülkemizi en ileri noktalara taşımak için her türlü gayreti göstereceğiz. Atalarımızın tüm yokluklara rağmen bu vatana sahip çıkmak üzere ortaya koydukları destansı mücadele bizlere milletçe bir ve beraber olduğumuzda önümüzde hiçbir kuvvetin duramayacağını göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."