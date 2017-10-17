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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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ATSO Akademi’den İnovasyon Eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından “İnovasyon Eğitimi” düzenleneceğini bildirdi

ATSO Akademi’den İnovasyon Eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından “İnovasyon Eğitimi” düzenleneceğini bildirdi

17 Ekim 2017 Salı 12:06
ATSO Akademi’den İnovasyon Eğitimi
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ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından 23-27 Ekim tarihleri arasında, 40 saatlik bir program dahilinde, “İnovasyon Eğitimi” düzenleneceğini bildirdi. ATSO’nun 2017 yılını “İnovasyon Yılı” ilan ettiğini kaydeden Çetin, Odanın etkinlik takviminin bu tema doğrultusunda çeşitlendirildiğini söyledi. Çetin “Bu eğitimde katılımcılara Prof. Dr. İsmail Üstel, Dr. M. Naci Çuhaci ve Cahit Günaydin tarafından, inovasyon, temel tanımlar ve öncelikli kazanımlar, iş yaşamında İnovasyon özneleri, inovasyonun ön koşulları, ortak akıl yönlendirmeli yaratıcı düşünce teknikleri, yaratıcı düşünce’den inovasyon’a yolculuk, hizmet sektöründe inovasyon, inovasyon türleri, inovasyon ekonomisi, iş modeli inovasyon, iş yaşamında inovasyon yayılımı, inovasyon stratejileri, kurumsal inovasyon, inovasyon ve arge stratejileri gibi başlıklarda bilgiler verilecek. Eğitim programımız tüm ATSO üyelerine ve çalışanlarına açık olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıDavut Çetinİnovasyon Eğitimi
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