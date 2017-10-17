ATSO Akademi’den İnovasyon Eğitimi

ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Akademi tarafından 23-27 Ekim tarihleri arasında, 40 saatlik bir program dahilinde, “İnovasyon Eğitimi” düzenleneceğini bildirdi. ATSO’nun 2017 yılını “İnovasyon Yılı” ilan ettiğini kaydeden Çetin, Odanın etkinlik takviminin bu tema doğrultusunda çeşitlendirildiğini söyledi. Çetin “Bu eğitimde katılımcılara Prof. Dr. İsmail Üstel, Dr. M. Naci Çuhaci ve Cahit Günaydin tarafından, inovasyon, temel tanımlar ve öncelikli kazanımlar, iş yaşamında İnovasyon özneleri, inovasyonun ön koşulları, ortak akıl yönlendirmeli yaratıcı düşünce teknikleri, yaratıcı düşünce’den inovasyon’a yolculuk, hizmet sektöründe inovasyon, inovasyon türleri, inovasyon ekonomisi, iş modeli inovasyon, iş yaşamında inovasyon yayılımı, inovasyon stratejileri, kurumsal inovasyon, inovasyon ve arge stratejileri gibi başlıklarda bilgiler verilecek. Eğitim programımız tüm ATSO üyelerine ve çalışanlarına açık olacak” dedi.