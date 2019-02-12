ATOR'dan güzel haber! Ocak'ta turist sayısı yüzde 75...

ANTALYA'yı Ocak ayında ziyaret eden yabancı turistlerin toplam sayısı 142 bini buldu. Bu, Antalya tarihinde sözkonusu dönemde erişilen en yüksek rakam. Böylece bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 54 artış ortaya çıktı. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının düşürülmesinden önceki 2014 yılı verilerine göre ise, artış yüzde 26 civarında. Turizm operatörlerinin yeni yıl tatili uçuş programlarını genişletmesi sayesinde ocak ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısında da rekor bir artış görüldü. Rusya'dan gelen turistlerin sayısı 37 bin 300'ü buldu. Bu, geçen yıla oranla yüzde 75 artış anlamına geliyor. Böylece Antalya'ya gelen Rus turist sayısı, Alman turistleri geçti. Bu kış sezonunda Alman turistleri yüzde 52 artışla 29 bin kişiye ulaşmıştı. Antalya'daki yetkililerin tahminlerine göre, geçtiğimiz yıl toplam 13.6 milyon turist alan turizm merkezi, bu yıl 15-17 milyon civarında yabancı turisti görebilir.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 07:57