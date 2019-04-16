ATİK’te Uluslararası 23 Nisan Kupası

ANTALYA Tenis İhtisas ve Spor Kulübü (ATİK) geleneksel hale gelen Uluslararası 23 Nisan Kupası Tenis Turnuvası’nı bu yıl 21’inci kez düzenliyor. Tennis Europe (Avrupa Tenis Organizasyonu) tarafından yapılan turnuva, 12 yaş ve altındaki sporcuların için en yüksek puana sahip olan ‘Kategori 1’ turnuvası özelliği de taşıyor.



Çocuklara armağan edildi

Turnuvaya İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsveç, Kazakistan, KKTC gibi 20 farklı ülkeden 150 tenis sporcusu katılım gösteriyor. Özellikle ülkelerinin milli takımlarında yer alan oyuncuların konaklamaları organizasyon tarafından karşılanıyor. ATİK, bu yıl 21’incisini düzenlediği turnuvanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini açıkladı. ATİK kortlarında 15 Nisan’da başlayan turnuva, 21 Nisan Pazar günü yapılacak olan final karşılaşması ile sona erecek.