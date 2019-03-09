Atık yağlar da Çevreci Komşu Kart’ta

MURATPAŞA Belediyesi, Çevreci Komşu Kart projesini Nisan 2016’de 2 mahallede pilot çalışma olarak başladı. Bu yılın Ocak ayı sonu itibariyle 29 bin 704 ev projenin aktif katılımcısı oldu. Projeyle 9 milyon 462 bin 114 kilogram cam, kağıt, plastik, metal gibi nitelikli atık evlerden toplandı. Atmayıp biriktiren Muratpaşa sakileri, 2 milyon 899 bin 637 lira karşılığı puan kazandı.

Çevreci Komşu Kart, 2018 yılının başında içerdikleri radyoaktif maddeler, tozlar, halojenli bileşikler, ağır metaller gibi toksik maddeler nedeniyle çevre ve insan sağlığına ciddi ölçüde zarar veren elektronik atıkları, kısaca e-atıkları da kapsamına aldı. Böylece evlerde artık kullanılmayan ya da kullanılamaz durumda olan beyaz eşyalar, buzdolapları, soğutucular, cep telefonları, televizyonlar, monitörler, aydınlatma ekipmanları ve küçük beyaz eşyalar Çevreci Komşu Kart’la geri dönüşüm zincirin bir parçası haline geldi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin atık yönetimi ve Çevreci Komşu Kart çalışmalarında anahtar kavramın sürdürülebilirlik ve 360 derece dönüşüm olduğunun altını çizdi. Başkan Uysal, şöyle konuştu: “ ‘Atma, Biriktir, Kazanalım’ sloganıyla yola çıkan Çevreci Komşu Kart’la ambalajlar atıkları çöp konteynerlerinin içine dökülmeden yani evlerde ayrıştırılıyor ve ayrıştırılan her plastik, cam, kağıt, metalin Çevreci Komşu Kart’ta lira karşılığı olan puana dönüşüyor. Komşularımız geri kazanılabilir atıklarını biriktirip ekonomiye geri kazandırırken aynı zamanda çevreyi koruyor, bütçelerine katkı sağlıyor. Kartlarına yüklenen puanlar anlaşmalı marketlerde kullanılabildiği gibi anlaşmalı sinema salonların da geçerli. Ayrıca komşularımız dilerlerse puanlarını Muratpaşa Belediyesi aracılığıyla eğitim bursu olarak bağışlayabiliyor.” Bu yılın başında da atık bitkisel yağları Çevreci Komşu Kart kapsamına aldıklarını belirten Başkan Uysal, evlerde kızartmalar için kullanılan bitkisel yağın sağlık açısından en fazla iki defa kullanılması gerektiğini söyledi. Daha fazla kullanımlarını sağlık için zararlı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, lavabolara, toprağa dökülen atık bitkisel yağın temiz su kaynakları için büyük tehdit olduğunu belirtti. Sadece 1 litre atık yağın 1 milyon litre temiz suyu kirlettiğini belirten Başkan Uysal, “Oysa atık yağlar, biyolojik akaryakıt üretiminde kullanılarak geri kazanımının sağlanıyor” dedi. Kullanılmış kızartmalık yağlarını Çevreci Komşu Kart kapsamında değerlendirmek isteyenlerin 5 litre ve üzerinde biriktirdiğinizi zaman Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezine açık adreslerini bırakarak kayıt oluşturmasının yeterli olacağını belirten Başkan Uysal, “Perşembe günleri atık yağlarınız evlerden alınıp 1 litre karşılığı 1 puan olmak üzere Çevreci Komşu Kartlara yükleme yapılacaktır” diye konuştu.