ATİK, Necmi Alpagot ve ekibine emanet

ATİK'in 36. Olağan Genel Kurulu'na, katılım yüksek oldu. Genel kurulda tek listeyle seçime gidildi. 4 yıldır başkanlık görevini sürdüren Adnan Selekler, aday olmadı. Önceki yönetimlerde bulunan iş insanı Necmi Alpagot, 4 değişiklik yaptığı 9 kişilik listesini kongre üyelerine sundu. Oylamada yeni yönetim kurulu, tüm üyelerin olurunu alarak göreve geldi. Necmi Alpagot teşekkür konuşmasında, öncelikli hedeflerini sıraladı. Mevcut komitelerin daha aktif hale getirilmesi için çaba harcayacaklarını belirten Alpagot, “Sosyal tesisleri iyileştirip toprak kort yapacağız. Gelir yükseltici projelere ağırlık vereceğiz. Başarılı sporcuların yetişmesi için ATİK SEM'de hedefe yönelik çalışmalar yapacağız" dedi. ATİK yönetiminde şu isimler bulunuyor: Necmi Alpagot, Tunay Altınpınar, Mert Berberoğlu, Tamer Köroğlu, Serkant Sinanoğlu, Mehmet Yapıcılar, Çiğdem Şekerci Korkmaz, Uğur Bolat, Erdem Gültekinler.