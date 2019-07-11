ATB Ürün İhtisas Borsası Acentesi oldu

ANTALYA Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve TOBB ve ticaret borsalarının kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş’nin (TÜRİB) faaliyete geçtiğini belirtti. Çandır, artık Elektronik Ürün Senetlerilerinin (ELÜS) alım-satım işlemlerinin yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Lisanslı depolardaki ürünlerin alım satımı

Antalya Ticaret Borsası’nın TÜRİB ile sözleşme imzalayarak TÜRİB’in acentesi olduğunu bildiren Çandır, “Acenteliğimizle birlikte Elektronik Ürün Senetleri’ne ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olduk. Artık tüm ELÜS işlemleri Borsamız tarafından gerçekleştirilebilecektir” dedi. Çandır, üretici ve yatırımcıların lisanslı depolardaki ürünlerin alım satımı için ATB’ye başvurabileceğini bildirdi. ELÜS işlemleri yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yatırımcıların TÜRİB’e kayıt olması gerektiğini vurgulayan Ali Çandır, “TÜRİB’de işlem yapmak isteyenler Borsamıza kayıt işlemlerini en kısa sürede yapmalıdır. Borsamız bunun için gerekli altyapıyı kurdu. Gerekli belgelerle bize başvurmaları yeterli” dedi. Çandır, kayıt için Borsa’ya üyeliğin zorunlu olmadığını vurguladı. Çandır, buğday, arpa, mısır, pamuk, çeltik, soya fasulyesi zeytin, fındık ve mercimeğin TÜRBİ’de işlem yapılan ürünler olduğunu kaydetti.