ATB'den Bakan Varank'a YÖREX daveti

ATB Başkanı Ali Çandır, TOBB Reel Sektör Ar-Ge Uygulama Daire Başkanı Fatih Soysal, Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti. Bakanlık makamında gerçekleşen ziyarette Çandır, Yöresel Ürünler Projesi hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. 12 bin yıllık geçmişe sahip Anadolu'nun el emeği göz nuru ürünlerini YÖREX çatısı altında bir araya getirdiklerini ve ziyaretçiyle buluşturduklarını kaydeden Çandır, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında YÖREX'in oynadığı rolü anlattı. Kırsal kalkınma, yerinde istihdamın önemine işaret eden Çandır, kalkınma ajanslarının YÖREX'e verdiği destek nedeniyle Bakan Varank'a teşekkür etti. Çandır, TOBB'un da desteğiyle bu yıl ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 10'uncusu YÖREX'e Bakan Varank'ı davet etti.



BAKAN VARANK'TAN YÖREX'E DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret eden Bakan Mustafa Varank, Yöresel Ürünler Projesi'ni hayata geçiren Başkan Ali Çandır'a teşekkür etti. Kalkınma ajanslarının da kırsal kalkınma ve yerinde istihdam konusuna öncelik verdiğini belirten Varank, yöresel ürünlerin yerel ekonomiyi harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Bakan Mustafa Varank, kalkınma ajanslarının YÖREX'e olan desteğinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi. Ziyarette Başkan Çandır, Bakan Varank'a coğrafi işaretli Döşemealtı halısı ile 9'uncu YÖREX kataloğu hediye etti.