Atatürk'ün Antalya'ya gelişi Koray Avcı konseriyle kutlanacak

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişini her yıl çeşitli etkinliklerle kutlayan Konyaaltı Belediyesi, bu yıl muhteşem bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Atatürk'ün Antalya'ya Gelişi'nin 89'uncu yılında sanatçı Koray Avcı, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluşacak. Konser, ücretsiz gerçekleşecek. 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 89'uncu yılını coşku içinde kutlamak istediklerini söyleyen CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “'Ata'mızın Antalya'ya gelişini tüm halkımızla birlikte kutlamak istiyoruz. Ücretsiz gerçekleşecek konserimizde Cumhuriyet Meydanı'nda tüm Antalyalı hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Tüm halkımız davetlidir" dedi.