Atatürk'ün 11 kitabı müfredata alınsın önerisi

ATSO- 28'inci Grup Kırtasiye, Fotoğraf ve Tercümanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin aldığı kararda, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1907 ve 1935 yılları arasında önemli kitaplar ve yazılar kaleme aldığı belirtildi. Komite, Atatürk'ün yazdığı bu kitapların unutulmaması ve gençlerin söz konusu kitaplardaki bilgilerden yoksun kalmaması için Milli Eğitim müfredatına alınması yönünde öneride bulundu. Bu çerçevede, komite önerisinin ve talebinin TOBB aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilmesi hususu da oy birliğiyle karara bağlanarak ATSO yönetimine bildirildi.

11 KİTAP ŞÖYLE

Kararda müfredata alınması talep edilen Atatürk'ün yazdığı 11 kitap ise şöyle sıralandı: "Cumali Ordugâhı, Süvari, Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları, 1907. Takımın Muharebe Talimi (General Litzman'dan çeviri), 1908. Tabiiye ve Tatbikat Seyahati, 1911. Bölüğün Muharebe Talimi, 1912. Zabit ve Kumandan İle Hasbıhal, 1918. Anafartalar Muharebelerine Dair Hatıralar, 1919. Nutuk, 1927. Medeni Bilgiler ve Atatürk'ün El Yazıları, 1930. Tarih II, Orta Zamanlar. (İslam Tarihi Bölümü) 1931. Geometri Kitabı, 1935. Hakimiyet-i Milliye, Minber ve Ulus Gazetesi'ndeki yazıları."

'ÇOĞUMUZ BU KİTAPLARI BİLMİYORUZ'

Kırtasiye grubunun önerisi hakkında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Milli Eğitim müfredatına alınma önerisi getirilen Atatürk'ün yazdığı kitapların çoğunun askeri konularda olduğunu belirterek, “Ama Geometri, Medeni Bilgiler gibi kitaplar bir hatıra ve örnek olması bakımından önemlidir. Çoğumuz bu kitapları bilmiyoruz, aslında yetişkinler de okumalıdır" dedi.