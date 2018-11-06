Atatürk senfonik ağıtla anılacak

HAŞİM İşcan Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserde, Antalya DOB orkestrasını eserin bestecisi Orhan Öner Özcan, Antalya DOB korosunu Mahir Seyrek yönetecek. Soprano Arzu Aydoğdumu, mezzo-soprano Seda Uzmen Güç, tenor Devrim Demirel ve bariton Serhat Konukman solist olarak sahneye çıkacak. Orhan Öner Özcan'ın yazıp bestelediği, Atatürk için yapılmış senfonik ağıt olan eserin metni Murat Göksu'ya ait.

Fiyatları 10, 30 ve 40 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.