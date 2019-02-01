Atatürk Devlet Hastanesi’nde GETAT ünitesi açıldı

ATATÜRK Devlet Hastanesi’nde, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları’nın (Kupa, Hacamat, Akupunktur, Hipnoz ve Sülük) yapılacağı ünite hizmete açıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, ünitenin açılışını yaparak, konuyla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.



'EĞİTİM ALMIŞ HEKİMLER YAPACAK'

Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliğiyle yaklaşık 15 alanla düzenleme yapıldığını söyleyen Hülür “Daha önce sertifikası olmayan ve hekim dışı insanların yaptığı kupa, akupunktur, mezoterapi, ozon gibi uygulamalarla ilgili düzenleme yapıldı. Yönetmeliğin temeli bunları yapacak kişilerin hekim olması ya da bakanlığın akredite ettiği eğitim merkezinden bu saydığım alanların eğitimini alış olması. Bunların belirli saatleri var.” ifadelerini kullandı.

Hekimin, muayenesinde ya da özel kliniklerde bakanlığın yetki verdiği kişiler tarafından denetlenerek, ruhsatlandırılacağını kaydeden Hülür, Antalya’da bulunan 5 kamu hastanesinde bu uygulamaların başladığına dikkat çekti. Hülür, “Finike Devlet Hastanesi’nde kupa, ozon ve sülük uygulaması var. Yine Eğitim Araştırma Hastanesi konuya ilgili bir eğitim merkezi ve uygulamaların birçoğu o hastanemizde de var. Kepez Devlet Hastanesi’nde 5-6 ay önce Sülük, Ozon, uygulamasını açtık. Atatürk Devlet Hastanesi ozonu, Mezoterapiyi uygulamaya aldık. Ülkemizde yıllardır vatandaşlarımızın tercih ettiği uygulamalar. Sülükle tedaviyi, hacamatı duymayanınız yoktur. Bel fıtığından, sedef hastalığına kadar çeşitli uygulamaları yaptıran ve şifa bulan insanlar var. Bu birbirinin alternatifi değil yine hastanın testleri yapılarak, hekim muayeneleri yapılarak bir profesyonel hekim tarafından, ‘Ben size bunları yaptım bir de size ozon uygulaması birimine gönderiyorum’ diyor. Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulaması denmesindeki sebep bu. Bunlar bizim kültürümüzde yüzyıllardır var. Bunu sadece geliştiren ve uygulayan ülke biz değiliz. Bizde bunu disiplinize etmiş bir ülkeyiz. İnşallah yakında SGK ödeme listesine de girer.” şeklinde konuştu.



ÜCRET 50 İLE 75 LİRA ARASI DEĞİŞECEK

Atatürk Devlet Hastanesi’nde bu tedavilerin ücretli olduğuna değinen Hülür, “Hasta geldiğinde faturasını kestiriyor ve uygulamaya alınıyor. Seansları da hekimle birlikte düzenliyorlar. Seansı ortalama 50 ve 75 lira arası.” diye konuştu.



'HASTANEDE 7 SERTİFİKALI HEKİM GÖREV YAPIYOR'

Hastanede, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulaması tedavilerini yapacak 7 sertifikalı hekim olduğunu ifade eden Ünal Hülür, “Gittikçe bu artıyor. Hipnoz uygulaması sadece Kepez Devlet Hastanesi’nde var. Zor da bir alan. Seansları da uzun sürüyor. Ama ozon ve kupa yaygın bir alandır. Bununla ilgili vatandaşlarımız hangi kamu hastanemize gelirse hızlıca yapılabilir.” dedi.