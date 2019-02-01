Atatürk Devlet Hastanesinde GETAT ünitesi açıldı

ANTALYA Atatürk Devlet Hastanesi'nde "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitesi" (GETAT) hizmete açıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür'ün açılışını yaptığı ünitede, Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı hekimler tarafından kupa, hacamat, akupunktur, hipnoz ve sülük uygulamaları yapılacağı belirtildi.

Hülür, burada yaptığı konuşmada, Antalya genelinde 5 kamu hastanesinde GETAT'ın yapıldığını hatırlatarak, 2014 yılında çıkarılan ve 15 alanda düzenlemesi yapılan GETAT yönetmeliğiyle hastalara, uygulamaların denetlenebilir sağlık kurumlarında, sertifikalı hekimler tarafından verilmekte olduğunu bildirdi.

Atatürk Devlet Hastanesinin de bu alanda ruhsat aldığını ve hekimlerin sertifikalarıyla hizmet vermeye başladığını aktaran Hülür, Antalya'nın geleneksel tıp alanında bir eğitim merkezi olduğunu, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve Antalya da bulunan hekimlere de bu alanlarda kurslar açıldığını ve eğitim verildiğini kaydetti.

GETAT'ın bilimsel olarak ispatlandığını vurgulayan Ünal Hülür, şunları dile getirdi:

"Finike Devlet Hastanemizde kupa, ozon ve sülük uygulaması var. Yine Eğitim Araştırma Hastanesinde bu alanlarla ilgili bir eğitim merkezi ve uygulamaların birçoğu o hastanemizde de var. Kepez Devlet Hastanesi’nde 5-6 ay önce sülük, ozon, akupunktur, uygulamalarını açtık. Atatürk Devlet Hastanesi daha önceden de kupayı uygulayan bir hastaneydi şimdi ozonu, mezoterapiyi uygulamaya aldık. Bunlar, ülkemizde yıllardır insanlarımızın teveccüh ettiği uygulamalar. Bunlar bizim kültürümüzde yüzyıllardır var, biz bunu disipline etmiş bir ülkeyiz. İnşallah yakında SGK ödeme listesine de girer."

Konuşmaların ardından Hülür, hekimlere sertifikalarını verdi.