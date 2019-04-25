AŞT'ye 'En İyi Çıkış Yapan Şehir Tiyatroları' ödülü

GENEL Sanat Yönetmenliğini oyuncu Mehmet Özgür'ün yaptığı AŞT, 12 yıldır yayın hayatını sürdüren Yeni Tiyatro Dergisi'nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği Emek ve Başarı Ödülleri töreninde 'En İyi Çıkış Yapan Şehir Tiyatroları' ödülünün sahibi oldu. Jüri başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş'ın, jüri koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel'in, üst kurul üyeliğini Prof. Dr. Sema Göktaş, Prof. Dr. Erhan Tuna'nın, üyeliklerini Prof. Dr. A Didem Uslu, Doç. Dr. Süreyya Temel, Mustafa İri, İhsan Ata, Sibel Tomaç, Hilal Solmaz, Melek Hümay, Birce Semercioğlu, Oğuz Turgay, Elif Solak, Yavuz Yılmaz, Melike Birgölge ve Şule Kazgan'ın yaptığı seçkin jüri 'En iyi Çıkış Yapan Şehir Tiyatroları' ödülünü AŞT'ye verdi. Emek ve Başarı Ödülleri Töreni 29 Nisan 2019 Pazartesi akşamı Mecidiyeköy, Dada Salon Kabarett'te gerçekleştirilecek.