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ASSİM'de satranç turnuvası

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM), 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

ANTALYA 26.08.2019, 11:01 Melike Temir
ASSİM'de satranç turnuvası
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DOĞUYAKA Mahallesi'nde bulunan sivil toplum merkezi, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvaya farklı kategorilerde 177 sporcu katıldı. 23 - 25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada şampiyonlar Pazar günü düzenlenen törende kupalarını aldı.

SONBAHARDA TENEFFÜS PARK'TA

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, 14 - 15 Eylül tarihlerinde Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği'yle 'Sonbahar Satranç Turnuvası'na da ev sahipliği yapacak. Teneffüs Park'ta düzenlenecek turnuva 7- 9 yaş arası kız ve genel kategorilerinde gerçekleştirilecek. Turnuvaya başvurular il temsilciliğinin internet sitesi üzerinden kısa bir süre alınmaya başlanacak. Turnuvada her kategoride dereceye giren sporcular scooter, kaykay, dijital kol saati gibi hediyeler kazanacak.

#ASSİM #Satranç Turnuvası #muratpaşa belediyesi
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