Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

DOB Genel Müdürlüğü'nün, sanatsal kalitesine, zengin repertuvarına, ulusal ve uluslararası sanatsal arenada ulaştığı başarılarına güvenle 1994 yılından beri kesintisiz her yıl düzenlediği 'Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 1-18 Eylül tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde ve Antalya EXPO'da gerçekleştirilecek.



AÇILIŞ CARMEN'LE YAPILACAK



Bu yıl 3 opera, 1 klasik bale, 2 konserin izleneceği festivali açılışı, Bizet'in ünlü ve sevilen operası 'Carmen' ile yapılacak. İstanbul DOB tarafından orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde sahnelenecek eser, 1 ve 2 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Eser, şef Zdravko Lazarov yönetiminde Antalya DOB Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek. Eserde 'Don José' rolünü Efe Kışlalı, 'Escamillo' rolünü Murat Güney, 'Carmen' rolünü ise 1 Eylül 2019 akşamı Bolşoy Tiyatrosu Opera Solisti Yulia Mazurova, 2 Eylül 2019 akşamı ise ünlü Rus Mezzo-Soprano Anasstasia Boldyreva seslendirecek.Fransız oyun yazarı Prosper Merimee'in aynı adlı kısa romanından sahneye uyarlanan 'Carmen' operası 'Don Jose' adlı bir muhafız çavuşunun 'Carmen' adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını konu alıyor.



KLASİK BALENİN ŞAHESERİ KUĞU GÖLÜ



Klasik balenin şaheseri 'Kuğu Gölü' ise 8 Eylül'de, Viyana'nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana DOB Birliği tarafından Aspendos'ta sahnelenecek. Gerçek aşkın gücünün anlatıldığı P.I Çaykovski'nin ölümsüz bale yapıtı 'Kuğu Gölü'nü 2 perde olarak sahnelenecek. Koreograf Mihail Sosnovschi imzası taşıyan eser, prens Siegfried'in evliliğe henüz hazır olmamasına rağmen, onuruna verilen bir baloda annesinin dileğiyle bir eş seçmek zorunda kalmasını, ancak avlanmak üzere gittiği gölde, büyücü Rothbart'ın kuğu şekline soktuğu Prenses Odette'ye aşık olmasını konu alıyor.



AIDA OPERASI SAHNELENECEK



Antalya DOB tarafından ise 12 ve 13 Eylül'de 'Aida' operası, büyülü Aspendos'ta antik Mısır'ı canlandıracak. Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçılarının da eşlik edeceği eserde 'Radames' başrolünü 12 Eylül'de ünlü tenor, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, 'Aida' başrolünü ünlü soprano Franceska Tiburzi seslendirecek.Operada 13 Eylül'de ise 'Aida' başrolünü Anna Nechaeva, 'Radames' başrolünü Efe Kışlalı, 'Amneris' rolünü ise her iki temsilde de ünlü soprano Anastasia Boldyreva seslendirecek.



'TROYA' EFSANNESİ EXPO'DA



Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, DOB Genel Müdürlüğünün hazırladığı 'Troya' epik operası ise 16 Eylül'de Antalya EXPO'da sahnelenecek. 9 Kasım 2018 yılında yapılan prömiyerinden bu güne kadar sahnelendiği her yerde büyük ilgiyle karşılanan ve son olarak Bolşoy Tiyatrosunda sahnelenen 'Troya' bu kez Antalya prömiyerini yapacak. 300'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibiyle Ankara DOB tarafından sahnelenen eserin bestesi Bujor Hoinic'e, librettosu Artun Hoinic'e, rejisörlüğü Recep Ayyılmaz'a, koreografisi Volkan Ersoy'a ait.



KAPANIŞ 18 EYLÜL'DE



Festivalin kapanışı ise 18 Eylül'de Murat Karahan'ın solist olacağı gala konseriyle yapılacak. İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya DOB Orkestrası, Karahan'a eşlik edecek.1- 18 Eylül tarihleri arasından gerçekleştirilecek festivalin tüm temsilleri saat 21.00'da başlayacak.