Aspendos'da 'Carmina Burana' gecesi

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz akustiği ve tarihi ortamında Ankara Devlet Çok Sesli Korosu ile birlikte Carl Orff'un bestelediği ünlü sahne kantatı 'Carmina Burana'yı 26 Eylül Çarşamba günü seslendirecek.

Konserde ADSO Orkestrasını Şef Gürer Aykal yönetecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Nurdan Küçükekmekçi, tenor Erdem Erdoğan ile bariton Kevork Tavityan da solist olarak sahneye çıkacak.

ADSO'nun periyodik konserleri ise 12 Ekim Cuma gününden itibaren Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda devam edecek. Yeni sezon konser biletleri AKM gişesi ile biletinial.com'dan satışa sunulacak.