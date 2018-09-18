Aspendos'da 'Carmina Burana' gecesi

 Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Alman Besteci Carl Orff'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan ve 'Beuern Şarkıları' olarak da bilinen ünlü sahne kantatı 'Carmina Burana'yı Aspendos Antik Tiyatro'da seslendirecek.

Aspendos'da 'Carmina Burana' gecesi
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ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz akustiği ve tarihi ortamında Ankara Devlet Çok Sesli Korosu ile birlikte Carl Orff'un bestelediği ünlü sahne kantatı 'Carmina Burana'yı 26 Eylül Çarşamba günü seslendirecek.

Konserde ADSO Orkestrasını Şef Gürer Aykal yönetecek. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Nurdan Küçükekmekçi, tenor Erdem Erdoğan ile bariton Kevork Tavityan da solist olarak sahneye çıkacak.

ADSO'nun periyodik konserleri ise 12 Ekim Cuma gününden itibaren Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda devam edecek. Yeni sezon konser biletleri AKM gişesi ile  biletinial.com'dan satışa sunulacak.

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