ASMEK'ten üniversite öğrencilerine kurs

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ASMEK, Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik; İngilizce, Almanca, Rusça, işaret dili ve diksiyon kurslarıyla eğitime başladı. ASMEK Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Kültür Toplulukları Merkezi içerisinde bulunan sınıflarda eğitim gören kursiyerler, kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak.

ASMEK YOĞUN TALEP GÖRDÜ

ASMEK yetkilileri, kurslara üniversite öğrencilerinin büyük bir ilgi gösterdiğini, yoğun talep sonucunda da kısa sürede kontenjanların dolduğunu belirtti. İngilizce, Almanca, Rusça, diksiyon ve işaret dili kurslarının 136 kursiyerin katılımıyla başladığını kaydeden yetkililer, "Talepler doğrultusunda çeşitli sanat, meslek, yabancı dil ve bilgisayar kursları da açmayı planlıyoruz" dedi.

ÜCRET VE ULAŞIM DERDİ YOK

ASMEK Kampüs'te kapsamında İngilizce kursuna başlayan İşletme bölümü 4. sınıf öğrencisi Büşra Değerli, kursların öğrenciler için büyük avantajlar sağladığını söyleyerek, "Kursun ücretsiz olması biz öğrenciler için çok büyük avantaj, zamanım olursa ASMEK'in diğer kurslarına da katılmayı çok isterim. Diğer taraftan ulaşım yönünden de büyük kolaylık, çünkü kurs merkezi kampüsümüz içinde. Öğrencilik hayatımda kendimi geliştirmek için çok iyi bir fırsat oldu. Ayrıca kurs sonunda sertifika da alacağız. Büyükşehir Belediyesi'ne biz öğrencilere böyle önemli bir fırsatı sağladığı için teşekkür ederim" dedi.

EĞİTİM AYAĞIMIZA GELDİ

Tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi Gökhan Yılmaz da ASMEK'e arkadaşının önerisiyle katıldığını ifade ederek, “İngilizce ve işaret dili kursuna geliyorum. Üniversitedeki arkadaşlarım bu gibi kurslar için tramvay ve otobüslerle şehrin uzak yerlerine gidiyorlardı ama Büyükşehir Belediyesi böyle bir fırsatı ayağımıza kadar getirdi. Bizler için şans" dedi.

SERTİFİKALAR ÇOK İŞİMİZE YARAYACAK

ASMEK sertifikalarının ileride çalışma ve günlük hayatta çok işlerine yaracağını belirten harita kadastro öğrencisi Sevgi Karyeli de "Kursların ücretsiz olması, kurs merkezinin kampüsün içine açılması büyük bir avantaj oldu. Derslerden önce ya da sonra uygun saatlerde kursa gelebiliyoruz. Kursun sonunda sertifika alıyoruz ve bu sertifikalar ileride iş ve günlük hayatımızda çok işimize yarayacak. Ayrıca, kursların ve sınıfların arttırılmasını istiyoruz" dedi.