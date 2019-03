ASKODER Başkanı’na ‘hayvanlara el süremez’ cezası

ANTALYA Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, dernek adı altında usulsüz olarak ayni ve nakdi yardım topladığı gerekçesiyle iddianame hazırlandı. Görülen dava sonucu, 26 Şubat’ta Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ASKODER Başkanı Mehmet Orhan’a, 5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu gereğince bin 546 TL idari para ve ‘hayvan bulundurmaması’ cezası verildi. Derneğin 2016 yılında kurulduğunu ifade eden Orhan, 3 yıldır Antalya’da sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Orhan, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri çalışmaların başkaları tarafından hoş karşılanmadığı için kendisine dava açılarak maddi, manevi zarar verilmeye çalışıldığını iddia etti. Orhan "Hayvan dilendirenler gerek dernek, gerek federasyonda, gerekse bireysel olarak benimle uğraşırlar. Ben bugüne kadar ne yaptıysam açık ve şeffaflıkla yaptım. Hasta bir hayvan olduğunda ben onu alarak belediyelerin rehabilitasyon merkezine götürerek, tedavisini ücretsiz şekilde yaptırıyorum. Benimle uğraşma nedenleri ise; yıllardır hasta ve yaralı bir hayvan bulduğunda hemen alarak kliniğe götürürler, ‘Acil klinik ve bağış desteği adı altında’ para toplarlar. Örneğin yaralı hayvanın masrafı bin liraysa yurt içi ve yurt dışı toplanan para 50 katı oluyor. Böyle bir rant var. Ben de sokak hayvanları camiasında yurt içi ve yurt dışında konuyla ilgili birçok kişinin gözünü açan bir kişiyim. Hayvanseverler beni takip eder. Ben her zaman her şeyi açık ve şeffaf şekilde yaptığım için bu insanların hayvan dilendirdiğini görüyorlar. İster istemez muslukları kapanıyor. Bu şekilde de bana saldırıyorlar” dedi.



“Bu ceza Türkiye’de tektir”

Kendisiyle hukuksal yönde uğraşan kişilerin amaçlarının; itibarsızlaştırma, toplumun gözüne küçük düşürme olduğunu ifade eden Orhan, 2 yıl önce kendisine usulsüz bir para cezası kesildiğini belirtti. “Bana 54 bin lira para cezası kesilmişti. İtirazımızı yaptık ve ceza iptal oldu. Şu an yine aynı şekilde masa başında oturulmuş ve bana, ‘sokak hayvanlarına bakamaz’, ‘el süremez ve barındıramaz’ diye bir ceza kesilmiş. Bu ceza Türkiye’de tektir. Memlekette sokak hayvanlarına tecavüz edenler, şiddet uygulayanlara 300-500 lira para cezası kesilerek, serbest bırakılıyor. Benim gibi sokak hayvanlarına hizmet eden ve onlara bakan kişiye ceza kesilmesi çok komik ve üzücü bir durum” dedi.



“Hayvanlardan men ediliyorum”

Kendisine verilen cezanın içeriğine değinen Mehmet Orhan, “‘Türkiye’de hayvanlara el sürülemez’ diyor. Sokak hayvanları dernek başkanına masa başında böyle bir ceza kesiliyor. Hayvanlardan men ediliyorum. Ben hayvanlar için gecemi gündüzüme katıyorum. Biz gerektiğinde hastaneye bile gidemiyoruz. Bir gün tatil yapmıyoruz. Hayvanlara bakan insanların tatili yoktur. Hakkımıza düşen teşekkür olması gerekirken, böyle bir usulsüz ceza kesilmiştir” diye konuştu. Orhan, cezanın iptal olması için dava açtıracağını söyledi.



“Klasik arabamı sattım”

Sokak hayvanları için yaptığı fedakarlık mücadelesini anlatan Orhan sözlerini şöyle noktaladı: “3 yıl önce sokak hayvanlarına bakmak için bir yer kiraladım. Daha önce bu basında yer aldı. İlk yerimiz iki dönümdü. Orayı kiralamak için hafta sonu bindiğim klasik arabamı sattım ve 1 yıllık peşin parasını verdim. Daha sonra onlar için 25 dönümlük portakal bahçesi kiraladım ve bakıma muhtaç canlara bu şekilde barındıracak bir yer hazırladım. 3 yıldır kirayı kendi cebimden öderim. Herhangi bir ihtiyacımız olduğunda sosyal medyadan duyururuz. Hayvanseverler bizi takip eder ve bizi bilirler. Onlar da mama gibi gerekli ihtiyaçları gönderir”