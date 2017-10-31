Asker konvoyunda kaza: 1 yaralı

KAZA Şelale yolunda askere gidecek gençler için düzenlenen konvoyda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlamak için düzenlenen konvoyda bulunan ve Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan Oğuz G.'nin kullandığı 07 LBD 93 plakalı otomobil ile yol kenarından aniden yola çıkan 13 yaşındaki D.Ç’nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Asker konvoyunda bulunan Veysel A.'nın kullandığı 07 LBF 18 plakalı otomobil de kaza yapan Oğuz G.'nin kullandığı 07 LBD 93 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.Ç’nin yakınları kaza yerine akın ederken, yaralı çocuk ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet, çocuğun yakınları tarafından jandarma gelmeden olay yerinden götürüldü.