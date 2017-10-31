Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109606
ALTIN
155.646
DOLAR
3.8124
STERLİN
5.0535
EURO
4.4377
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya -...
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
banner468

Asker konvoyunda kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker uğurlama konvoyundaki otomobil ile 13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli çocuk yaralandı

Asker konvoyunda kaza: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde asker uğurlama konvoyundaki otomobil ile 13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletli çocuk yaralandı

31 Ekim 2017 Salı 15:36
Asker konvoyunda kaza: 1 yaralı
banner404

KAZA Şelale yolunda askere gidecek gençler için düzenlenen konvoyda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlamak için düzenlenen konvoyda bulunan ve Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan Oğuz G.'nin kullandığı 07 LBD 93 plakalı otomobil ile yol kenarından aniden yola çıkan 13 yaşındaki D.Ç’nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Asker konvoyunda bulunan Veysel A.'nın kullandığı 07 LBF 18 plakalı otomobil de kaza yapan Oğuz G.'nin kullandığı 07 LBD 93 plakalı otomobile arkadan çarptı. 
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü D.Ç’nin yakınları kaza yerine akın ederken, yaralı çocuk ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet, çocuğun yakınları tarafından jandarma gelmeden olay yerinden götürüldü. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAsker KonvoyuKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitlisli öğrenciler Antalya tatilinde
Bitlisli öğrenciler Antalya tatilinde
Akseki’deki kazada yaralanan turist hastanede öldü
Akseki’deki kazada yaralanan turist hastanede öldü
Türkiye Antalya'daki minik Özge için seferber olmuştu, şimdi ise!..
Türkiye Antalya'daki minik Özge için seferber olmuştu, şimdi ise!..

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim