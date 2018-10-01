ASFİM kayıtları başlıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. Konyaaltı, Atatürk, Kepez, Varsak, Gazipaşa, Korkuteli, Döşemealtı, Elmalı, Kemer, Demre ilçelerinde faaliyet gösteren ASFİM’de yeni kayıt dönemi başlıyor. ASFİM’in imkanlarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşlar, 14 Ekim’e kadar www.abbsporhizmetleri.com adresinden online olarak başvuru yapabilecek. Kursların başlama tarihi 22 Ekim olarak belirlendi.

Kayıtlar 2 ayda bir yenileniyor

Profesyonel eğitmenler ve diyetisyenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM’lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve çocuklar için temel jimnastik dersleri veriyor. Spor yapmak isteyen 15 yaş üzeri vatandaşlar ASFİM’lerden yararlanabiliyor. Antalya, Spor ve Fitness Merkezlerinin kayıt dönemleri 2 ayda bir yenileniyor.