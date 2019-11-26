ASAT’tan alt yapı sonrası hızlı asfalt

ASAT Genel Müdürlüğü, bir yandan yeni yatırımların temellerini atarken altyapı çalışmalar ardından deforme olan cadde ve sokakları da ihmal etmiyor. ASAT, tamamlanan altyapı projeleri sonrasında bozulan cadde ve sokakları hızla asfaltlıyor. Yolların bakım ve onarımı büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda içme suyu ve kanalizasyon imalatı yapılan Korkuteli Uzunoluk ve İmrahor mahalleleri, Kumluca Erentepe ve Kasapçayır mahalleleri ile Antalya merkezindeki Ünsal, Fevzi Çakmak, Varsak, Aktoprak, Gazi, Doğuyaka, Güzeloba ve Zümrütova mahallelerinde bozulan yollar kısa sürede asfaltlanarak, halkın hizmetine sunuldu. ASAT son bir ay içerisinde 25 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi.