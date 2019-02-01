ASAT'tan 19 ilçeye 1067 km kanalizasyon hattı

YILLARDIR kangren haline gelmiş alt yapı sorunlarını gerçekleştirdiği yatırımlarla çözüm üreten ASAT, il genelinde kanalizasyon hattı bulunmayan tek bir mahalle kalmaması için uğraşıyor. ASAT, 5 yılda 19 ilçeye toplam 1067 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. Şehri kanalizasyon ağı ile ören ASAT, bu çalışmalar için toplam 315 milyon lira harcadı.

İlçelere modern altyapı

Antalya genelinde modern ve sağlıklı bir kentleşme için kolları sıvayan ASAT, kırsaldaki birçok mahalleyi ilk kez kanalizasyonla tanıştırdı. Elmalı, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerine toplam 199 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırıldı. Serik, Manavgat ve Alanya’da ise 258 kilometre kanalizasyon hattı inşa edildi. ASAT, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu’da da 404 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. Aksu Macun Mahallesi ilk kez bu dönem kanalizasyon hattına kavuştu.

Akseki ve İbradı’ya yeni kanalizasyon hattı

ASAT, İbradı İlçesi Ormana Mahallesi’nin yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorununu tarihe gömdü. 7 bin 600 metrelik kanalizasyon hattından bölgedeki 900 hane faydalandı. Ayrıca Akseki ile Bademli ve Güçlüköy mahallelerine 30 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandıran ASAT, uzak mahalleri kanalizasyonla tanıştırdı.