ASAT personeline aşure ikramı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak dağıtılan aşurenin son durağı ASAT oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem Ay’ı nedeniyle ASAT personeline aşure dağıttı. ASAT binası önüne park eden özel ekipmanlı Mobil Aşevi’nden yapılan ikrama personel yoğun ilgi gösterdi. Aşure kazanı etrafında bir araya gelen çalışanlar nefis aşurenin tadına baktı. Büyükşehir Belediyesi Antalya merkezinde ve ilçelerde halkın yoğun olduğu 44 noktada noktada 50 bin kişiye aşure ikramında bulunmaya devam edecek.