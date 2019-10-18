ASAT'ın abonelik ve fatura bilgileri e-devlette
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sağlayan e-devlet kapısındaki uygulamalarını hayata geçirdi. Vatandaşlar bu sayede e-devlet üzerinden ASAT abonelik ve fatura işlemlerini gerçekleştirebilecek.
ASAT Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından entegrasyonu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulan e-devlet hizmetleri ile bilişim alanında yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor. 42 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren e-Devlet Kapısı'na eklenen ASAT Abone Bilgileri Sorgulama ve Fatura Bilgileri Sorgulama hizmetleri ile vatandaşların abonelik ve fatura işlemlerini takibi kolaylaştı.
GEÇMİŞ VE GÜNCEL BİLGİLERE ULAŞILACAK
E-devlet ortamına kişisel hesabı ile giriş yapan kullanıcılar, artık ASAT'ın sunduğu verilerle abone bilgilerine ve geçmiş kayıtlarla birlikte güncel fatura bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Fatura ödemeleri ise ASAT veznelerinin yanı sıra banka şubelerinden, internet bankacılığı üzerinden veya kurumun internet sayfasındaki 'online ödeme' sekmesinden kolaylıkla yapılabiliyor.
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