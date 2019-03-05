ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya doymuyor

2018-2019 futbol sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Asat Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, lige kötü bir başlangıç yapmasına karşın kısa sürede toparlanarak adaptasyon sürecini atlattı. Antalyaspor altyapısında forma şansı bulamayan futbolculardan kurulan takım, kendini ispatlamak adına çok çalışıyor ve üst düzey performans sergiliyor. Oynadığı son 11 müsabakadan 11 galibiyet almayı başaran Asat Spor futbol takımı bölgesel amatör lige yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Alt Kategorilerde Dolu Dizgin

Asat Gençlik ve Spor Kulübü süper amatörün yanı sıra alt kategorilerde de doludizgin ilerliyor. Kendi kategorisinde grup lideri olarak yoluna devam eden Asat Gençlik ve Spor Kulübü U-19 Futbol Takımı şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, açtığı puan farkı ile Antalya’yı Türkiye’de temsil etmeye en yakın kulüp durumunda. Sezona yeni başlayan U-16 Futbol takımı ise oynadığı 6 müsabaka sonucunda namağlup lider olarak yoluna devam ediyor. Alt yapıya yönelik olarak kurulan ve futbolcu yetiştirmeyi hedefleyen U-13 Futbol takımı ise 2. devreyi yenilgisiz tamamlayarak sezonu kapattı. Kazanmanın ya da kaybetmenin bir öneminin olmadığı ligde U-13 futbol takımı üst yapıya kazandırdığı futbolcularla kendini kanıtlamayı başardı.



Amatörün Dostu Menderes Türel

2017 yılında amatör spor kulüplerine verdiği nakdi yardım sözünü yerine getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 106 spor kulübüne 382 bin TL maddi yardımda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan spor malzemesi yardımlarından sonra, nakdi yardım sözünü de yerine getirdiğini belirten Başkan Türel, amatör spor kulüplerini hiçbir zaman ihmal etmediklerini vurguladı.



Türkiye Şampiyonasında Antalya’mızı Temsil Etmek İstiyoruz

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü ve aynı zamanda Asatspor yöneticisi Sırrı Mustafa Mutlu: “Öncelikle bu sezon kurduğumuz kadroyu korumayı hedefliyoruz. Sonrasında U-19 ve U-16 takımlarımızla Türkiye Şampiyonasında Antalya’mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Öte yandan U-11, U-12 ve U-13 takımlarıyla çocuklarımıza sporu sevdirmeyi ve üstyapıya oyuncu kazandırmayı hedefliyoruz. Antalyaspor’a da oyuncu kazandırmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bizlerden desteğini esirgemeyen, sporun içinden gelen, amatörün dostu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e ve Kulüp Başkanımız Faruk Karaçay’a sonsuz teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 10:37