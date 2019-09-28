ASAT ekipleri Manavgat'ta çalışmalarını sürdürüyor

MANAVGAT Gültepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar uzun zamandır içme suyu ile ilgili sıkıntı yaşıyorlardı. Sık sık basınç yetersizliğinden dolayı yetersiz su sorunu yaşanıyordu. Özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşların bu konudaki mağduriyetini gidermek adına harekete geçen ASAT Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Proje kapsamında daha önce 63 mm çapında olan eski içme suyu hattı yenilenerek yerine 110 mm çapında yeni borular yerleştiriliyor.

ŞEBEKE SORUNU ORTADAN KALKACAK

1200 metre uzunluğundaki yeni hat çalışmasının kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Bu çalışma ile birlikte mahalle sakinlerinin daha kaliteli ve yeterli suya kavuşacağını ifade eden ASAT yetkilileri, basınç yetersizliğinin son bulacağını ve su şebekesi ile ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağını belirtti.