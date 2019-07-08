ASAT, Efes Tatil Sitesi'nin su sorununu çözdü

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın Kızılot Mahallesi Efes Tatil Sitesi'nde vatandaşın basınç düşüklüğünden yaşadığı içme suyu sorununa müdahale ederek yaşanan mağduriyeti giderdi. Efes Tatil Sitesi'ne Kızılot Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposundan içme suyu temin edildiğini belirten ASAT'tan yapılan açıklamada, “Ayrıca buraya verilen suyun güçlendirilmesi için içme suyu deposuna 10 Lt/sn su sağlayan yeni bir sondaj hattı takviye edildi. Takviye ile birlikte basıncın arttığı gözlendi. Şu anda sitede içme suyu sıkıntısı yaşanmamaktadır. Ayrıca bu bölge için kalıcı ve daha kapsamlı bir çözüm planlanmış olup 110 mm çapında 1400 metrelik ek hat çekilmesi için gerekli çalışmalara başlandı" denildi. Manavgat'ta 76 konutun olduğu Efes Tatil Sitesi'nde, basınç yetersizliğinden dolayı günlerdir su sorunu yaşanıyordu.



