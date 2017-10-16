ARGE Merkezi'ne onay

YAKLAŞIK bir yıl önce şirket bünyesinde başlatılan ARGE Merkezi programının ilk evresi Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından 'AKE ARGE Merkezi'nin tescillenmesiyle tamamlandı. Bakanlığa yapılan başvurunun ardından gerçekleşen saha ziyaretleri ve proje sunumları sonrasında 10 Ekim'de 'ARGE Merkezi' onayı alınarak ülkemizin akredite edilen 651'inci merkezi AKE'nin oldu. AKE ARGE Merkezi'nde yürüyen merdiven, yürüyen bant, engelli asansörleri ve özel asansör çözümlerinde çalışmaların sistematik bir temelde yürütülmesi, araştırma kurumlarıyla, tedarikçilerle ve diğer paydaşlarla geliştirilecek yeni işbirliklerinin rekabetçi, teknoloji düzeyi ve ticari kapasitesi yüksek ürün ve süreçlerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Merkez, gelişim programına aldığı beş ana, yirminin üzerinde alt projeyle önümüzdeki süreçte çalışmalarına devam edecek. Yapılarda her türlü yatay ve dikey taşıma çözümlerine yönelik yenilikçi teknoloji ve ürünlerin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği projelerin, sektörde ihracatın ve istihdamın artırılmasına önemli katkı yapması bekleniyor.